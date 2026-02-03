أحمد موسى: الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان يجريان محادثات بشأن القضايا الإقليمية والدولية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قمة مصرية تركية غداً في القاهرة، مضيفا أن سيتم عقد منتدي رجال الأعمال المصري التركي للتعاون في المجالات المختلفة.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان يجريان محادثات بشأن القضايا الإقليمية والدولية، متابعا أن سيتم توقع ما يقرب من عشرين اتفاقية مع تركيا غدا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر ضد المليشيات والتنظيمات ومع الحكومات والدول، والرئيس السيسي يستقبل غدا الرئيس التركي رجب رطب أردوغان.