كانتي يرفض تدريبات الاتحاد ويضغط للرحيل بعد فشل صفقة فنربخشة

دخل الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط اتحاد جدة، في حالة من التوتر مع ناديه عقب تعثر انتقاله إلى فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل فشل الصفقة التبادلية التي كانت ستشهد انتقال المغربي يوسف النصيري إلى صفوف الاتحاد.

وتوقفت الصفقة بسبب أخطاء إدارية وقعت في الساعات الأخيرة من الميركاتو، بعدما تم إدخال بيانات غير صحيحة في نظام إدارة الانتقالات الدولي (TMS)، ما حال دون استكمال الإجراءات خلال المهلة القانونية.

وأوضح نادي فنربخشة في بيان رسمي أنه أنهى جميع الخطوات المطلوبة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما تقدم بطلب لتمديد فترة التسجيل، إلا أن الصفقة لم تكتمل في ظل غياب مبررات من جانب نادي الاتحاد لاستكمال الإجراءات.

وبحسب ما نشره الصحفي الموثوق بن جاكوبس عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن كانتي رفض، اليوم الثلاثاء، المشاركة في تدريبات فريقه، في إشارة واضحة إلى تمسكه بالرحيل ورغبته المستمرة في الانتقال إلى الدوري التركي.

ويمثل احتمال رحيل كانتي ضربة جديدة لاتحاد جدة، خاصة بعد خسارته في وقت سابق للنجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انتقل إلى الهلال، عقب خلافات تتعلق بتجديد عقده، ما يزيد من الضغوط على إدارة النادي في الفترة الحالية.