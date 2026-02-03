قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مواعيد المترو في رمضان 2026

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026، وهو ما يدفع الهيئة القومية للأنفاق لتعديل مواعيد المترو في رمضان بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم .

قررت الهيئة القومية للأنفاق بدء تشغيل مترو الأنفاق يوميا خلال شهر رمضان 2026 في تمام الساعة 5:15 صباحا، على أن يستمر العمل حتى الساعة الثانية صباحا من اليوم التالي، وبذلك تصل عدد ساعات التشغيل اليومية إلى 21 ساعة متواصلة.

ويأتي هذا القرار استجابة لزيادة حركة التنقل خلال فترات المساء وبعد الإفطار، مع الحفاظ على نفس مستوى الخدمة المعتمد طوال العام.

مد ساعات تشغيل المترو في رمضان

وتقرر مد ساعات التشغيل لمدة ساعة إضافية، ليتم إغلاق المحطات في حوالي الساعة 2:00 صباحا بدلا من 1:00 صباحا.

وسيبلغ زمن التقاطر بين القطارات على جميع الخطوط سيتراوح ما بين 3 إلى 5 دقائق، لضمان سهولة وانتظام حركة التنقل للمواطنين، وفيما يخص شبابيك التذاكر، فإن شبابيك الاشتراكات بالمحطات ستعمل خلال شهر رمضان من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

مواعيد عمل شبابيك التذاكر والاشتراكات

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد عمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال شهر رمضان 2026.
وتعمل الشبابيك يوميا من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، وذلك لتقديم خدمات تجديد واستخراج الاشتراكات المختلفة، مع التأكيد على انتظام العمل بنفس الكفاءة خلال أيام الشهر الكريم.

ومن المقرر مد ساعات التشغيل ساعة إضافية يوميا بخطوط المترو الثلاثة وذلك في إطار التيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم، بالاضافة الي الدفع بعدد من القطارات الإضافية على جميع الخطوط، خاصة خلال فترات الذروة قبل موعد الإفطار لمواجهة زيادة إقبال المواطنين وتسهيل حركة تنقل الركاب.

والخطة التشغيل في رمضان تستهدف تقليل زمن التقاطر بين القطارات وضمان انتظام الحركة داخل المحطات مع وجود متابعة ميدانية على مدار اليوم للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو تكدسات.

صرف مبلغ 1000 جنيه للعاملين

وافق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، على صرف مكافأة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقرر صرف مبلغ 1000 جنيه للعاملين الدائمين، بينما يحصل العاملون بنظام الـ55 يوما والقرارات المرضية على مكافأة قدرها 800 جنيه، وذلك تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

جاء هذا القرار، في إطار حرص الوزارة على تحفيز العاملين ومكافأتهم على حسن الأداء وإجادة العمل، ويشمل القرار جميع العاملين المخاطبين باللائحة المعتمدة داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى جانب الشركات التابعة.

