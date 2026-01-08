مترو الأنفاق يحذر: ركوب الرجال عربات السيدات مخالفة قانونية تستوجب الغرامة

أكدت هيئة مترو الأنفاق أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام، القطارات والمحطات، وفي مقدمتها عربات السيدات المخصصة للنساء والأطفال، مشددة على أن ركوب الرجال لهذه العربات في غير الأوقات المقررة يُعد مخالفة قانونية تستوجب الغرامة.



وأوضحت الهيئة أن قيمة الغرامات تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه وفقًا لنوع المخالفة، ضمن منظومة تهدف إلى ضبط السلوكيات داخل المترو والحفاظ على سلامة وانتظام التشغيل.

وتبدأ الغرامات على المخالفات من 50 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه بحسب نوع المخالفة، وتشمل أبرز المخالفات:

50–100 جنيه: تجاوز عدد المحطات بالتذكرة، استخدام التذكرة بشكل غير صحيح، العبور بدون تذكرة، أو استخدام تذكرة مخفضة دون وجه حق.

250 جنيهًا: التدخين داخل القطارات أو المحطات، إلقاء المخلفات، مزاولة البيع أو التسول داخل القطارات، وركوب الرجال عربات السيدات في غير الأوقات المخصصة.

1000جنيه: المخالفات الجسيمة التي تعرض سلامة الركاب للخطر أو تعطل حركة التشغيل.

حماية الركاب وضمان الانضباط

وأكدت الهيئة أن تطبيق هذه الغرامات يأتي لحماية الركاب وضمان الانضباط داخل القطارات والمحطات، لا سيما بعربات السيدات، بما يسهم في توفير بيئة تنقل أكثر أمانًا وسلاسة لجميع مستخدمي مترو الأنفاق.