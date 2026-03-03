رئيس الأركان الأردني: لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية من أي طرف وسنتعامل بحزم مع أي تهديد

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم /الثلاثاء/ أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح بأي محاولة لاختراق أجوائها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه، وفق إجراءات عملياتية دقيقة.



وشدد الحنيطي، خلال تفقده وحدة صواريخ الهوك (معدل/20)، على أن حماية سماء المملكة واجب سيادي لا يقبل المساومة أو التهاون.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز تناول مستوى الجاهزية الفنية والعملياتية، والإجراءات التي اتخذتها الوحدة خلال الأيام الماضية في التعامل مع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مواقع ومنشآت داخل أراضي المملكة في عدد من المحافظات.



وأوضح اللواء الحنيطي أن القيادة العامة وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، ماضية في تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتطورات التقنية الحديثة، لافتا إلى أن الاستثمار في التدريب والتأهيل النوعي مستمر بما يعزز الجاهزية ويُرسّخ مستوى الاحترافية في أداء الواجبات الموكلة إليهم.



وأدى رئيس هيئة الأركان المشتركة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، في قاعدة موفق السلطي الجوية صلاة المغرب وتناول طعام الإفطار، مثمّنا جهودهم ويقظتهم العالية في حماية سماء المملكة وصون أمنها واستقرارها، مؤكداً أن الجيش الأردني سيبقى الدرع الحامي للوطن والسد المنيع في مختلف الظروف والتحديات.