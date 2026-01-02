قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حقيقة الزيادة.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026

أسعار تذاكر مترو الأنفاق
أسعار تذاكر مترو الأنفاق
خالد يوسف

بعد انتشار الشائعات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين وخاصة الطلاب والموظفين عن أسعار تذاكر مترو الأنفاق، واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو

نفت وزارة النقل، ما أثير عبر وسائل إعلام مختلفة عن زيادة أسعار تذكرة المترو، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بزيادة سعر تذكرة المترو في أي توقيت ولا بأي قيمة.

وأوضحت الوزارة، أن زيادة سعر التذاكر يخضع لنظام محكم وخطة شاملة ويتم التصديق عليه من مجلس الوزراء، وأنه لا يوجد أي اتجاه ولا نية لرفع أسعار تذاكر المترو، لافتة إلى أنه تتوافر الفكة بكميات كافية في شبابيك حجز التذاكر بجميع خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ـ 9 محطات.. 8 جنيهات للجمهور.. 4 جنيهات كبار السن والجيش والشرطة.. 5 جنيهات ذوي الهمم.

ـ 16 محطة.. 10 جنيهات للجمهور.. 5 جنيهات كبار السن والجيش والشرطة.. 5 جنيهات ذوي الهمم.

ـ 23 محطة.. 15 جنيهًا للجمهور.. 8 جنيهات كبار السن والجيش والشرطة.. 5 جنيهات ذوي الهمم.

ـ 39 محطة.. 20 جنيهًا للجمهور.. 10 جنيهات كبار السن والجيش والشرطة.. 5 جنيهات ذوي الهمم.

أسعار اشتراكات المترو للطلاب

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الأولى بـ 150 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الثانية بـ 200 جنيه.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الثالثة بـ 250 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الرابعة بــ 300 جنيه.

أسعار اشتراكات المترو للموظفين

ـ سعر اشتراك المترو للمنطقة بــ 310 جنيهات.

ـ سعر اشتراك المترو للمنطقتين بــ 365 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو لـ ثلاث أو أربع مناطق بـ 425 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو لــ خمس أو ست مناطق بـ 600 جنيه.

طريقة استخراج كارت الاشتراك في مترو الأنفاق للموظفين

ـ يجب التوجه إلي أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو.

ـ شراء الاستمارة المناسبة للإشتراك طبقًا للوظيفة.

ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

ـ ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها.

ـ تقديم الاستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفقا بها صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عاما.

طريقة التقديم في اشتراكات المترو للطلاب

ويمكن للطلاب استخراج اشتراك مترو الأنفاق، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ التوجه إلي أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو المختلفه.

ـ يتم شراء استمارة طلبة.

ـ يتم ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة.

ـ يتم ختم الصورة الأولى نصف على الصورة ونصف على الاستمارة.

ـ يتم ختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

ـ كتابة رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.

ـ يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

ـ يستخدم الإشتراك لحامله فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

حقيقة الزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق اشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن تذاكر مترو الأنفاق وزارة النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

ترشيحاتنا

بلاط انترلوك

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بيطري الشرقية

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

هوندا

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد