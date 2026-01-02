حقيقة الزيادة.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026

بعد انتشار الشائعات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين وخاصة الطلاب والموظفين عن أسعار تذاكر مترو الأنفاق، واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو

نفت وزارة النقل، ما أثير عبر وسائل إعلام مختلفة عن زيادة أسعار تذكرة المترو، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بزيادة سعر تذكرة المترو في أي توقيت ولا بأي قيمة.

وأوضحت الوزارة، أن زيادة سعر التذاكر يخضع لنظام محكم وخطة شاملة ويتم التصديق عليه من مجلس الوزراء، وأنه لا يوجد أي اتجاه ولا نية لرفع أسعار تذاكر المترو، لافتة إلى أنه تتوافر الفكة بكميات كافية في شبابيك حجز التذاكر بجميع خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ـ 9 محطات.. 8 جنيهات للجمهور.. 4 جنيهات كبار السن والجيش والشرطة.. 5 جنيهات ذوي الهمم.

ـ 16 محطة.. 10 جنيهات للجمهور.. 5 جنيهات كبار السن والجيش والشرطة.. 5 جنيهات ذوي الهمم.

ـ 23 محطة.. 15 جنيهًا للجمهور.. 8 جنيهات كبار السن والجيش والشرطة.. 5 جنيهات ذوي الهمم.

ـ 39 محطة.. 20 جنيهًا للجمهور.. 10 جنيهات كبار السن والجيش والشرطة.. 5 جنيهات ذوي الهمم.

أسعار اشتراكات المترو للطلاب

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الأولى بـ 150 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الثانية بـ 200 جنيه.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الثالثة بـ 250 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الرابعة بــ 300 جنيه.

أسعار اشتراكات المترو للموظفين

ـ سعر اشتراك المترو للمنطقة بــ 310 جنيهات.

ـ سعر اشتراك المترو للمنطقتين بــ 365 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو لـ ثلاث أو أربع مناطق بـ 425 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو لــ خمس أو ست مناطق بـ 600 جنيه.

طريقة استخراج كارت الاشتراك في مترو الأنفاق للموظفين

ـ يجب التوجه إلي أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو.

ـ شراء الاستمارة المناسبة للإشتراك طبقًا للوظيفة.

ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

ـ ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها.

ـ تقديم الاستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفقا بها صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عاما.

طريقة التقديم في اشتراكات المترو للطلاب

ويمكن للطلاب استخراج اشتراك مترو الأنفاق، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ التوجه إلي أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو المختلفه.

ـ يتم شراء استمارة طلبة.

ـ يتم ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة.

ـ يتم ختم الصورة الأولى نصف على الصورة ونصف على الاستمارة.

ـ يتم ختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

ـ كتابة رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.

ـ يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

ـ يستخدم الإشتراك لحامله فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.