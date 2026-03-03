قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية

شهدت أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا ارتفاعًا حادًا عقب إغلاق مراكز الطيران الرئيسية في الشرق الأوسط نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فيما أظهرت مواقع شركات الطيران نفاد المقاعد على العديد من الخطوط الشائعة لعدة أيام متتالية.

ولا تزال مراكز الطيران الخليجية الكبرى، بما في ذلك مطار دبي الدولي — الأكثر ازدحامًا عالميًا للرحلات الدولية والذي يستقبل عادة أكثر من ألف رحلة يوميًا — مغلقا لليوم الرابع على التوالي حتى اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تقليص كبير في السعة التشغيلية على مسارات رئيسية مثل الرحلات بين أستراليا وأوروبا، حيث تستحوذ طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية عادة على حصة سوقية مرتفعة.

وقال أندرو ستارك، المدير العام العالمي لشركة فلايت سنتر ترفيل جروب الأسترالية وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، إن الشركة شهدت زيادة بنسبة 75% في الاتصالات الواردة إلى فروعها وخطوط المساعدة الطارئة منذ بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لمساعدة العملاء المتضررين من اضطرابات السفر.

وأضاف أن الأستراليين أظهروا مرونة كبيرة، حيث بدأوا بالفعل في إعادة حجز رحلاتهم إلى المملكة المتحدة وأوروبا عبر مسارات بديلة تمر عبر الصين وسنغافورة ومراكز آسيوية أخرى، وكذلك عبر أمريكا الشمالية باستخدام محطات مثل هيوستن.

وتتمكن شركات الطيران التي توفر رحلات مباشرة بين آسيا وأوروبا من تجنب الأجواء المغلقة في الشرق الأوسط عبر التحليق شمالًا عبر منطقة القوقاز ثم أفغانستان، أو جنوبًا عبر مصر فالسعودية ثم عُمان.

إلا أن هذه المسارات البديلة تزيد من زمن الرحلات واستهلاك الوقود، ما يرفع التكاليف التشغيلية في وقت تشهد فيه أسعار النفط قفزات حادة، وهو ما قد ينعكس في صورة أسعار تذاكر أعلى على المدى الأطول.

وقال سوبهاس مينون، رئيس اتحاد شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ، إن خروج منطقة الشرق الأوسط بالكامل من نطاق العمليات يمثل تكلفة مرتفعة لبعض شركات الطيران.

وأضاف أنه إذا لم يعد بالإمكان خدمة أوروبا إلا بتكاليف باهظة، فإن ربحية شركات الطيران ستتضرر، مشيرًا إلى أن الثمن النهائي سيكون تراجع مستوى الترابط الجوي العالمي.

وأشار إلى أن شركات الطيران التي تشغل رحلات مباشرة أو تعتمد على مراكز خارج المنطقة المتأثرة — مثل كاثي باسيفيك في هونج كونج، وسنغافورة إيرلاينز، والخطوط الجوية التركية — قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل مع تحول المسافرين بعيدًا عن شركات الطيران الخليجية.

وأظهرت مراجعات لمواقع عدد من شركات الطيران الثلاثاء محدودية المقاعد المتاحة للحجوزات القريبة وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ على الرحلات من آسيا إلى لندن.

فقد بيّن موقع كاثي باسيفيك عدم توفر أي مقاعد على الدرجة الاقتصادية بين هونج كونج ولندن حتى 11 مارس، حيث بلغ سعر التذكرة في ذلك اليوم 21,158 دولار هونج كونجي (نحو 2,705 دولارات أمريكية ) قبل أن تنخفض الأسعار إلى مستوى أقرب للطبيعي عند 5,054 دولارات هونج كونجي لاحقًا خلال الشهر.

وأوضح وزير النقل التايلاندي، فيبهات راتشاكيتبراكان، أن الخطوط الجوية التايلاندية تشهد امتلاءً كاملاً في رحلاتها المتجهة إلى أوروبا، مع تفضيل السياح الأوروبيين للرحلات المباشرة بدلًا من المرور عبر الشرق الأوسط.

وأظهر البحث على موقع الشركة نفاد التذاكر بين بانكوك ولندن حتى أواخر الأسبوع المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

وفي تايوان، أعلنت شركة EVA Airways عن ارتفاع ملحوظ في الحجوزات على رحلاتها المتجهة إلى أوروبا، مع سعي المسافرين الآسيويين والأوروبيين إلى خيارات بديلة.

كما أظهرت مواقع شركات الطيران الصينية الرئيسية ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على الخطوط بين الصين والمملكة المتحدة، مع محدودية المقاعد المتاحة على الدرجة الاقتصادية في المواعيد القريبة.

فعادة ما تبلغ تكلفة تذكرة ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية من بكين إلى لندن أقل من 10,000 يوان (حوالي 1,452 دولارًا امريكيا)، إلا أن الخيار الوحيد المتاح على متن طيران الصين ليوم الأربعاء هو درجة رجال الأعمال، بسعر 50,490 يوان للاتجاه الواحد.