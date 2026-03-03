هل تؤثر الضوضاء على الدورة الدموية| فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، تساؤلًا شائعًا بين المواطنين حول مدى تأثير الضوضاء أو ما يُعرف بـ«الدوشة» على صحة الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالدورة الدموية وصحة القلب.

الضوضاء وتأثيرها على الجسم

خلال الفقرة، أوضحت المذيعة روان أبو العينين أن التعرض المستمر للأصوات المرتفعة قد يؤدي إلى:

زيادة إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين.

ارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

تسارع ضربات القلب.

الشعور بالصداع والإجهاد العام.

وأكد الخبراء، أن الجسم يتعامل مع الضوضاء باعتبارها مصدرًا للضغط العصبي، ما قد ينعكس على الأوعية الدموية ووظائف القلب إذا كان التعرض متكررًا ولفترات طويلة.

هل تسبب الدوشة مشكلات في الدورة الدموية؟

أشار المتخصصون إلى أن الضوضاء لا تؤثر بشكل مباشر على الدورة الدموية لدى الشخص السليم عند التعرض القصير لها، لكنها قد تشكل عامل خطورة إضافيًا لدى:

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

مرضى القلب.

كبار السن.

الأشخاص الذين يعانون من القلق المزمن.

وأوضحوا أن التعرض المزمن للضوضاء قد يرفع احتمالات الإصابة باضطرابات ضغط الدم، وهو ما يؤثر بدوره على كفاءة الدورة الدموية.

الإرشادات للحد من تأثير الضوضاء، أبرزها:

تجنب الأماكن شديدة الضجيج قدر الإمكان.

استخدام سدادات الأذن في البيئات الصاخبة.

ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس العميق.

متابعة قياس ضغط الدم بانتظام خاصة لمرضى القلب.