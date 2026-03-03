قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
تحقيقات وملفات

في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
ياسمين القصاص

تشير المعطيات الميدانية والتصريحات الرسمية المتلاحقة إلى أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتجه نحو مرحلة أكثر حدة خلال الساعات المقبلة، وسط استعدادات عسكرية وتحركات سياسية تعكس اتساع نطاق الصراع وتبدل أولوياته العملياتية.

وتستعد الولايات المتحدة لتنفيذ ما وصفه مسؤول أمريكي رفيع بـ "تصعيد كبير" في الهجمات داخل إيران خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة. 

وأوضح المسؤول أن التقديرات الأمريكية خلصت إلى أن الموجة الأولى من الضربات حققت أهدافها الأساسية، وفي مقدمتها إضعاف منظومات الدفاع الإيرانية، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تركيزا.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن المرحلة التالية من العمليات ستركز بصورة مكثفة على تقويض قدرات إيران في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى استهداف إمكاناتها البحرية، في مسعى لتقليص قدرتها على تنفيذ هجمات بعيدة المدى أو تهديد الملاحة والقواعد العسكرية في المنطقة.

في السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد على الهجوم الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة في الرياض وأسفر عن مقتل عسكريين أمريكيين سيعلن قريبا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة NewsNation، مشيرا إلى أن واشنطن لن تترك تلك الهجمات دون رد حاسم.

وكانت إيران قد أعلنت، يوم السبت، ردها على هجوم إسرائيلي أمريكي استهدف أراضيها وأدى إلى اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وعدد من القيادات البارزة، وذلك عبر استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، إلى جانب تنفيذ قصف واسع داخل إسرائيل.

وفي تصريحات سابقة، ألمح ترامب إلى نية بلاده تصعيد العمليات، قائلا: "لم نبدأ حتى بضربهم بقوة، الموجة الكبرى لم تحدث بعد، الضربة الكبيرة قادمة قريبا"، في إشارة إلى أن ما جرى حتى الآن لا يمثل سوى مرحلة تمهيدية.

من جهة أخرى، أفاد موقع Axios، نقلا عن ثلاثة مصادر، بأن ترامب أجرى يوم الأحد اتصالا هاتفيا مع قادة أكراد في العراق لبحث تطورات الصراع مع إيران، في خطوة تعكس مساعي واشنطن لتنسيق المواقف مع حلفائها الإقليميين.

كما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن نحو 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ما يعد مؤشرا إضافيا على الاستعداد لعمليات جوية موسعة وطويلة الأمد.

وفيما يتعلق بالجاهزية العسكرية، أشار المسؤول الأمريكي الرفيع إلى أن مخزونات بعض الصواريخ بدأت في التراجع، خاصة صواريخ "توماهوك" المخصصة للهجوم البري، وصواريخ "SM-3" الاعتراضية، ما يعكس حجم العمليات المنفذة حتى الآن.

وختم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن الحرب مع إيران قد تستمر أربعة أسابيع، لكنه أوضح أنها تسير بوتيرة "أسرع من الجدول الزمني"، في دلالة على تسارع الأحداث وتكثف الضربات المتبادلة بين الجانبين.

