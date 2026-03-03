قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا وسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: انسحابي من اتفاق أوباما منع إيران من امتلاك سلاح نووي

ترامب
ترامب
أ ش أ

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دفاعه عن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن تلك الخطوة حالت دون امتلاك طهران سلاحا نوويا قبل ثلاث سنوات.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض: "كنت فخوراً جداً بإفشالي للاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك حسين أوباما".

وأضاف: "لقد كان ذلك الاتفاق وثيقة مروعة وخطيرة للغاية. لو لم أقم بإنهاء اتفاق باراك أوباما النووي المروع مع إيران لكانت امتلكت سلاحا نوويا قبل 3 سنوات"، مؤكداً أنه لم يسمح بحدوث ذلك.

وانسحب ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى كرئيس عام 2018.

وأضاف "منتقدو الهجوم على إيران يقفون في الجانب الآخر مهما فعلت. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وتابع قائلا: "لو لم نهاجم إيران لانتقدنا الديمقراطيون مطالبين بالتحرك فورا".

وأشار إلى أن "الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يتذمرون من الهجوم الضروري الذي شنته واشنطن وتل أبيب على إيران".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد قال الإثنين، إن الضربات على إيران مهمة لتحقيق الاستقرار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني امتلاك طهران سلاحا نوويا تصريحات بالبيت الأبيض الرئيس الأسبق باراك حسين أوباما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الدفاع الإسرائيلي: العمليات في إيران تهدف لمنع إنتاج سلاح نووي وصواريخ

جانب من الحلقة

هل تؤثر الضوضاء على الدورة الدموية| فيديو

أرشيفية

إمارة الفجيرة: السيطرة على حريق منطقة الصناعات البترولية بعد سقوط شظايا مسيرة

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد