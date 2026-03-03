ترامب: انسحابي من اتفاق أوباما منع إيران من امتلاك سلاح نووي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دفاعه عن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن تلك الخطوة حالت دون امتلاك طهران سلاحا نوويا قبل ثلاث سنوات.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض: "كنت فخوراً جداً بإفشالي للاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك حسين أوباما".

وأضاف: "لقد كان ذلك الاتفاق وثيقة مروعة وخطيرة للغاية. لو لم أقم بإنهاء اتفاق باراك أوباما النووي المروع مع إيران لكانت امتلكت سلاحا نوويا قبل 3 سنوات"، مؤكداً أنه لم يسمح بحدوث ذلك.

وانسحب ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى كرئيس عام 2018.

وأضاف "منتقدو الهجوم على إيران يقفون في الجانب الآخر مهما فعلت. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وتابع قائلا: "لو لم نهاجم إيران لانتقدنا الديمقراطيون مطالبين بالتحرك فورا".

وأشار إلى أن "الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يتذمرون من الهجوم الضروري الذي شنته واشنطن وتل أبيب على إيران".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد قال الإثنين، إن الضربات على إيران مهمة لتحقيق الاستقرار.