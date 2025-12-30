من يعمل في مشروعات هيئة مترو الأنفاق؟| طارق جويلي يكشف

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن 99 % من الشركات العاملة في مشروعات الهيئة القومي لمترو الأنفاق من القطاع الخاص.

وتابع الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هيئة الطرق والكبارى لها شركتين أو 3 شركات ولكن معظم الشركات قطاع خاص.



ولفت الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن مسار القطار السريع 2000 كيلو متر وهناك 57 محطة بـ 57 شركة وكل كيلو متر في الجسور تنفذه شركة مختلفة.

واختتم أن الأيدي العاملة في مشروعات الهيئة تصل إلى 10 آلاف عامل تعمل بشكل يومي، موضحا أن شبكة القطارات السريعة تعمل على التنمية السياحية والعمرانية والصناعية والزراعية.