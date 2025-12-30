القومية للأنفاق: 99% من الشركات المنفذة لمشروعات النقل قطاع خاص

أكد الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، أن 99% من الشركات المنفذة لمشروعات النقل من القطاع الخاص.



وأضاف جويلي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة مسؤولة عن تمويل شبكة الخطوط الكهربائية بكامل مكوناتها، مشيرًا إلى أن الشبكة تشمل 4 خطوط مترو وقطار الـ LRT، بإجمالي طول 176 كيلو متر و101 محطة، موضحًا أن الخط الرابع من المترو قيد الإنشاء من حدائق الأشجار حتى الفسطاط، بطول 19 كيلو متر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الخط الأول يبلغ طوله 44 كيلو متر من المرج حتى حلوان، والخط الثاني 21 كيلو متر، والخط الثالث من عدلي منصور طوله 41 كيلو متر ويضم 34 محطة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل محطة العاصمة الجديدة.

