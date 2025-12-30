برلماني: الاستقرار الأمني والمشروعات القومية يدفعان السياحة المصرية لآفاق غير مسبوقة

أكد النائب العمدة تقادم، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال مصر لما يقرب من 19 مليون سائح خلال عام 2025 يعد إنجاز مهم يعكس حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها الدولة، مشيرا إلى أن الأمن يمثل العامل الحاسم في اختيار السائح لوجهته، وهو ما جعل مصر مقصد جاذب للسائحين من مختلف دول العالم.

وأوضح تقادم في تصريحات خاصة أن المتحف المصري الكبير لعب دور محوري خلال الفترة الأخيرة في تعزيز مكانة مصر السياحية عالميا، لما يمثله من قيمة حضارية وثقافية كبيرة، ولما قدمه من صورة مشرفة لقدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما تحقق من طفرة في أعداد السائحين جاء نتيجة رؤية واضحة وفكر متقدم لدى القيادة السياسية، التي أولت ملف السياحة اهتمام خاص باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وساهمت في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات السياحية.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل بإمكانية تحقيق معدلات أعلى خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن مصر قادرة، في ظل استمرار الاستقرار الأمني وتكامل الجهود، على الوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح، بما يعزز موارد الدولة ويعكس صورتها الحضارية أمام العالم.