عام على تأسيس الجبهة الوطنية .. حزب وُلد من الشارع السياسي وأثبت حضوره في البرلمان

شهدت الساحة السياسية المصرية في مثل هذا اليوم، 30 ديسمبر 2024، لحظة فارقة بإعلان تأسيس حزب الجبهة الوطنية، ككيان وطني رفع منذ انطلاقه شعار الشراكة لا الخصومة، والعمل من أجل المواطن لا الصراع من أجل المكاسب، مستهدفًا بناء مستقبل سياسي يعكس تاريخ الدولة المصرية وطموحات شعبها.

ومنذ يومه الأول، قدّم الحزب نفسه باعتباره صوتًا وطنيًا جامعًا، يوازن بين الأصالة والتحديث، ويحترم الثوابت الوطنية، مع انفتاح واعٍ على متغيرات الواقع، واضعًا دعم الدولة الوطنية وتعزيز مسار التنمية في صدارة أولوياته، إلى جانب تمكين الشباب، وتوسيع مشاركة المرأة، وذوي الهمم، والمثقفين، والعمال، والفلاحين في الحياة العامة.

رصيد ثقة وحضور متنامٍ

بعد مرور عام على تأسيسه، استطاع حزب الجبهة الوطنية أن يرسّخ مكانته على الخريطة السياسية، محققًا رصيدًا متزايدًا من الثقة الشعبية، ورؤية سياسية واضحة، أكدت أن الحياة الحزبية في مصر ما زالت قادرة على إنجاب كيانات تنبع من الناس وتعبر عنهم، وتؤمن بأن السياسة أداة بناء لا ساحة صدام.

تأسيس بحضور رموز وطنية

وجاء الإعلان الرسمي عن تأسيس الحزب بحضور نخبة من الرموز الوطنية من مختلف المجالات، شملت أكاديميين، وخبراء اقتصاديين، ورجال دولة سابقين، وممثلين عن المجتمع المدني، في مشهد عكس الطابع الجامع للحزب، وابتعاده عن الاستقطاب أو الحسابات الضيقة.

من التأسيس إلى التأثير البرلماني

ولم يمر وقت طويل حتى انتقل الحزب من مرحلة التأسيس إلى الفعل السياسي المباشر، حيث حقق نتائج لافتة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025، حاصدًا عشرات المقاعد عبر القائمة الوطنية وجولات الإعادة، ليشكل كتلة برلمانية مؤثرة تعمل على دعم التشريعات الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين.

مواجهة التشويه بالعمل والكوادر

ومنذ تأسيسه، واجه الحزب حملات تشويه ممنهجة، تزامنت مع استهداف الدولة، إلا أن تمسكه بالخط الوطني، وتقديمه كوادر فاعلة، ودوره في كشف مخططات الجماعات المعادية للاستقرار، ساهم في ترسيخ صورته كحزب وطني مسؤول في وجدان الشارع.

دعم النواب ومسؤولية الأداء

وفي إطار رؤيته المؤسسية، أنشأ الحزب غرفة متابعة دائمة لدعم نوابه فنيًا وتشريعيًا وإعلاميًا، تأكيدًا على أن العمل النيابي تكليف لا تشريف، وأن النائب يجب أن يكون نموذجًا للالتزام والانضباط وخدمة الصالح العام.

وبين ذكرى التأسيس وحصاد عام من العمل، يواصل حزب الجبهة الوطنية تقديم نفسه كأحد تجارب العمل الحزبي التي تراهن على الوعي والشراكة، وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار، في مشهد سياسي يحتاج إلى كيانات قوية تؤمن بأن مصر للجميع.