علق الإعلامي أحمد موسى، على استقبال مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم، حيث قامت بزيارة ميدانية للمقر وشاركت في تعبئة الشنط الرمضانية إلى جانب السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مؤسسة أبو العينين تقوم بدور مجتمعي كبير ودايما النائب محمد أبو العينين بيجيب أحسن سلع غذائية في الشنط الرمضانية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" النائب محمد أبو العينين بياخد خطوط إنتاج لتوفير السلع الغذائية لأهالينا مع اقتراب شهر رمضان ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي قامت بإعداد 350 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أعداد هائلة من المتطوعين يشاركون مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تززيع السلع الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية في كافة أنحاء الجمهورية ".

وخلال الزيارة، تفقدت السفيرة نبيلة مكرم مراحل تجهيز الشنط التي تضم 11 سلعة غذائية من أجود الأصناف، واطلعت على آليات التنظيم والتعبئة التي تتم وفق خطة دقيقة تضمن الجودة وسرعة الإنجاز.

كما قامت بجولة خارج المقر لمتابعة عملية التوزيع، لأكثر من ٣٥٠ الف شنطة رمضانية تقوم المؤسسة بتوزيعها سنويا .. حيث امتدت طوابير المستفيدين بطول شارع البحر الأعظم في مشهد اتسم بالهدوء والانضباط، مع الالتزام الكامل بالنظام. ويتم صرف الشنط من خلال منظومة إلكترونية حديثة عبر «كارت الخير»، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة وشفافية ودقة.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بحجم الجهد المبذول والتنظيم الواضح في إدارة عملية التوزيع، مؤكدة أن ما شاهدته يعكس نموذجًا للعمل الأهلي المؤسسي القائم على التخطيط والاحترام الكامل لكرامة المستفيدين، خاصة في موسم تتجدد فيه قيم التكافل والعطاء.

