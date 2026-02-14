قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا
توك شو

أحمد موسى: مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي قامت بإعداد 350 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها

هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على استقبال مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم، حيث قامت بزيارة ميدانية للمقر وشاركت في تعبئة الشنط الرمضانية إلى جانب السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مؤسسة أبو العينين تقوم بدور مجتمعي كبير ودايما النائب محمد أبو العينين بيجيب أحسن سلع غذائية في الشنط الرمضانية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  النائب محمد أبو العينين بياخد خطوط إنتاج لتوفير السلع الغذائية لأهالينا مع اقتراب شهر رمضان ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي  قامت بإعداد 350 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  أعداد هائلة من المتطوعين يشاركون مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تززيع السلع الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية في كافة أنحاء الجمهورية ".

واستقبلت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم، حيث قامت بزيارة ميدانية للمقر وشاركت في تعبئة الشنط الرمضانية إلى جانب السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، في أجواء عكست روح العمل الجماعي والاستعداد المبكر لموسم الخير.

وخلال الزيارة، تفقدت السفيرة نبيلة مكرم مراحل تجهيز الشنط التي تضم 11 سلعة غذائية من أجود الأصناف، واطلعت على آليات التنظيم والتعبئة التي تتم وفق خطة دقيقة تضمن الجودة وسرعة الإنجاز.

توزيع شنط رمضان


كما قامت بجولة خارج المقر لمتابعة عملية التوزيع، لأكثر من ٣٥٠ الف شنطة رمضانية تقوم المؤسسة بتوزيعها سنويا .. حيث امتدت طوابير المستفيدين بطول شارع البحر الأعظم في مشهد اتسم بالهدوء والانضباط، مع الالتزام الكامل بالنظام. ويتم صرف الشنط من خلال منظومة إلكترونية حديثة عبر «كارت الخير»، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة وشفافية ودقة.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بحجم الجهد المبذول والتنظيم الواضح في إدارة عملية التوزيع، مؤكدة أن ما شاهدته يعكس نموذجًا للعمل الأهلي المؤسسي القائم على التخطيط والاحترام الكامل لكرامة المستفيدين، خاصة في موسم تتجدد فيه قيم التكافل والعطاء.
 

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

