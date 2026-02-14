غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذيي «الصنايع» و«المجاري» بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة، غداً الأحد الموافق 15 فبراير الجاري بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 1 ظهراً، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بالمغذيين المذكورين.

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء

وأكد قطاع الكهرباء ، في بيان اليوم السبت، أنّ المنطقة المتأثرة بانقطاع التيار عن مغذي «الصنايع» هي منطقة أبو رخا، بينما يتأثر شارع الفالوجا ومنطقة التقوي، بانقطاع التيار عن مغذي «المجاري».

وشدد قطاع الكهرباء، على أن أعمال الصيانة تهدف إلى رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، داعية الأهالي والمنشآت الخدمية الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع المحددة.