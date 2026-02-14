انتخابات حزب المحافظين .. مد فترة التقدم للترشح حتى 22 الجاري

قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية في حزب المحافظين مد فترة التقدم للترشح للانتخابات العامة حتى الأحد المقبل 22 فبراير بدلاً من 15 فبراير الجاري.

وصرح محمد تركي رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن مد الأجل جاء نتيجة كثرة تلقي الطلبات من الأعضاء سواء على مقعد الرئيس ونائبه أو على عضوية الهيئة العليا للحزب.

ويشمل فتح باب الترشح منصب رئيس حزب المحافظين ونائبه، وعضوية الهيئة العليا للحزب، على أن يقتصر الترشح على الأعضاء المجددين لعضويتهم لعام 2026 وينطبق عليهم شروط الترشح والمدرجين ضمن الكشوف النهائية للجمعية العمومية.

وحدد تركي الجدول الزمني للانتخابات مشيراً إلى غلق باب الترشح يوم 22 فبراير، على أن تعلن أسماء المرشحين الأولية يوم 24 فبراير.

كما ستستقبل لجنة الانتخابات طلبات الطعون من قبل المرشحين من 25 حتى 27 فبراير، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 28 فبراير، بحسب ما صرح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الدعاية الانتخابية من المزمع أن تبدأ يوم 1 مارس، كما استقر قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات على الإبقاء على يوم 5 مارس كيوم للتصويت.

ونوه محمد تركى أن اللجنة الانتخابات تستقبل طلبات الترشح يوميا من السبت إلى الخميس من الخامسة مساءاً حتى العاشرة مساءًا.

و تابع تركي أن مواعيد العمل خلال شهر رمضان تبدأ من السابعة مساءًا حتى الساعة الثانية عشر مساءًا كما أنه من المقرر أن يكون أول يوم في شهر رمضان المبارك إجازة بمناسبة الشهر الفضيل.