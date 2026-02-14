قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مصر القومي: توجيهات الرئيس بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية دعم للمواطن وتخفيف للأعباء

المستشار مايكل روفائيل
محمد الشعراوي

أعلن حزب مصر القومي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بصرف مرتبات موظفي الدولة لشهر فبراير خلال الأسبوع الحالي، وحزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تحمل أهمية كبيرة، إذ تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن في صميم أولوياتها، وتعكس إدراكها للضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، خاصة مع قرب حلول الشهر الكريم.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب،  أن الحزمة الاجتماعية والدفع المبكر للمرتبات يعكسان نهج الدولة في توفير شبكة أمان قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن استقرارها المعيشي ويخفف من أي أعباء مفاجئة، قبل الشهر الكريم.

وأكد روفائيل، أنه فى ضوء متابعة الحزب وفقاً لبرنامجه الإصلاحي، فان توجهات الرئيس تبعث رسائل واضحة للمواطن البسيط، مفادها أن الدولة تراعي ظروفه اليومية وتسعى لضمان حياة كريمة له، وأن أي قرار أو دعم مالي يصدر لا يقتصر على الإجراءات الورقية بل يترجم فعليًا إلى واقع ملموس، ما يعزز الثقة بين الشعب والقيادة ويؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي لكل المواطنين.

ولفت روفائيل، إلى أن القيادة السياسية تولي المواطن اهتمامًا حقيقيًا، وأن هذه التوجيهات تؤكد أن الدولة لا تكتفي بالخطط النظرية، بل تحرص على تطبيقها بآليات واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتعكس رؤية شاملة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.

