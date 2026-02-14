هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

يبحث أصحاب المعاشات عن زيادة المعاشات خلال الفترة القادمة، و التي من جانبها حسمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الجدل المتداول بشأن وجود زيادة جديدة في المعاشات خلال شهر مارس 2026، مؤكدة أن ما يتم تطبيقه خلال الشهر المقبل يتعلق فقط بحالات بلوغ سن المعاش، وفقا لما ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

أكدت الهيئة أن الزيادة المشار إليها لا تشمل جميع أصحاب المعاشات، وإنما تخص من يبلغ السن القانوني للتقاعد خلال شهر مارس 2026، حيث يتم احتساب المعاش لهم وفقا للحدين الأدنى والأقصى المعمول بهما قانونا.

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، جاءت القيم المقررة على النحو التالي:

الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيها.

الحد الأقصى للمعاش 13360 جنيها.

وينص القانون على أن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، والبالغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن، يتم إقرارها في شهر يوليو من كل عام، بنسبة تصل إلى 15 في المئة كحد أقصى، وفقا للضوابط المالية المعتمدة.

منافذ صرف المعاشات

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المستحقات، تسهيلا على المواطنين في مختلف المحافظات، وتشمل:

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

الاستعلام عن المعاش إلكترونيا

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة للتوجه إلى مقار التأمينات، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية عبر الرابط https://digital.gov.eg/categories

اختيار خدمة التأمين الاجتماعي.



الضغط على خدمة استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد، ثم تسجيل الدخول والضغط على بدء الخدمة.

إدخال الرقم التأميني، ثم الضغط على التالي لعرض تفاصيل المعاش المستحق.

وتؤكد الهيئة أن أي قرارات تتعلق بزيادات عامة في المعاشات يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وفي المواعيد المحددة قانونا، بما يضمن الشفافية واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية.