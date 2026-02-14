السيطرة على حريق فى عقار بالعبور دون أى خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق عقار بمدينة العبور دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بمدينة العبور.



انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء مدعمة بسيارات الاسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.



وكشفت المعاينة الأولية نشوب داخل عقار مكون من بدروم وأرضي واربع طوابق ونشب الحريق بالبدروم في مخلفات قديمة خاصه بالسكان.