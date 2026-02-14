قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظا القاهرة والقليوبية يشتركان فى حملة موسعة لرفع الإشغالات بمنطقة المرج

مريم عزت

يتواجد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على رأس حملة موسعة بالمنطقة الواقعة بين محافظتي القاهرة والقليوبية بمنطقة المرج، للإشراف على استكمال أعمال رفع الإشغالات، وبحث دراسة شاملة لتنظيم المواقف العشوائية بالمنطقة وإعادة تخطيطها، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة وبالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك في إطار خطة المحافظتين لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يرافق المحافظين خلال الحملة المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إلى جانب عدد من قيادات مديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق، والمحافظتين.

وأكد المحافظان أن حي المرج والمنطقة الحدودية مع القليوبية تشهد كثافات مرورية عالية كونها نقطة ربط حيوية بين المحافظتين، ما يستدعي تواجدًا ميدانيًا مستمرًا وتعاونًا مشتركًا للقضاء على أي مظاهر عشوائية تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري للمنطقة، مشددين على أن الحملات تهدف إلى إعادة حق المشاة في السير الآمن وفرض هيبة القانون.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن حملة رفع الإشغالات مستمرة للقضاء على التعديات المقامة دون ترخيص على الأرصفة ونهر الطريق،  مشددًا على استمرارها بشكل دوري على جميع الإشغالات.

وشملت الحملة رفع الإشغالات وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية التي تمثل خطرًا على المواطنين.

كما تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

