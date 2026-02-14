صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا

خطف فريق ماميلودي صنداونز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت في بريتوريا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

دخل صنداونز اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل، ونجح في ترجمة بدايته القوية سريعًا، بعدما افتتح برايان ليون التسجيل في الدقيقة السادسة، مستغلًا كرة مرتدة من حارس المرمى، تابعها بتسديدة دقيقة داخل الشباك.

الهدف المبكر منح أصحاب الأرض أفضلية نفسية واضحة، وأجبر مولودية الجزائر على التقدم بحثًا عن التعادل، في وقت اعتمد فيه الفريق الجنوب أفريقي على الضغط العالي والتحولات السريعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم صنداونز بهدف دون رد، في نتيجة أبقت الصراع مفتوحًا حتى الدقائق الأخيرة.

في الشوط الثاني، واصل صنداونز تفوقه الميداني، قبل أن يعود برايان ليون ليضرب من جديد، مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليؤكد أفضلية فريقه ويقربه خطوة كبيرة من التأهل.

حاول مولودية الجزائر العودة إلى أجواء المباراة، لكن التنظيم الدفاعي لصنداونز حال دون تهديد حقيقي على مرماه، لينجح الفريق الجنوب أفريقي في إدارة الدقائق المتبقية بثبات حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، رفع ماميلودي صنداونز رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، ليحجز مقعده في ربع النهائي رفقة الهلال السوداني الذي تصدر الترتيب برصيد 11 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 7 نقاط، ليودع البطولة رسميًا من دور المجموعات، بينما أنهى سانت إيلوا لوبوبو مشواره في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة:

• الهلال السوداني – 11 نقطة (تأهل رسميًا)

• ماميلودي صنداونز – 9 نقاط (تأهل رسميًا)

• مولودية الجزائر – 7 نقاط (ودع البطولة)

• سانت إيلوا لوبوبو – 5 نقاط (ودع البطولة)