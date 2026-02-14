نادى سموحة يستضيف احتفالية لذوي الهمم

شهد الدكتور “محمد بلال”رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الاحتفالية التي أقامها النادي لذوي الهمم اليوم، بالتعاون مع نادى ليونز سبارك برئاسة الدكتورة “أماني رجب”.

وألقى الدكتور “محمد بلال” كلمة رحّب خلالها بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، وموجّهًا الشكر للدكتورة “أماني رجب” على دعمها ومشاركتها الفعالة، وللدكتورة “فاطمة فوزي”رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة بنادي سموحة، تقديرًا لجهودها المتميزة في القطاع.

وأضاف الدكتور “محمد بلال” أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير الإعداد المهني بجهاز ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تنظيم ورش عمل بالشراكة مع جهات متخصصة في عدة مجالات، مؤكدًا استمرار دعم مجلس إدارة نادي سموحة للجهاز.

كما ألقت الدكتورة “أماني رجب” كلمة وجّهت خلالها الشكر لمجلس إدارة نادي سموحة والعاملين بجهاز ذوي الاحتياجات الخاصة بالنادي على جهودهم المبذولة.

واختُتم الحفل بتوزيع الميداليات على ذوي الهمم، إلى جانب شهادات تقدير لأولياء الأمور، تقديرًا لدورهم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الحاضرين.