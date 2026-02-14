مذكرة تفاهم بين معهد بحوث الإلكترونيات وجيت إن تكنولوجى لتعزيز الحوسبة الكمية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وقع معهد بحوث الإلكترونيات مذكرة تفاهم مع شركة جيت إن تكنولوجى الوكيل لشركة SpinQ الدولية، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على هامش فعاليات قمة AI Everything.

وتهدف مذكرة تفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوسبة الكمية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء الكفاءات الوطنية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعميق الصناعات التكنولوجية، وتعزيز البنية الرقمية الوطنية، وتنمية القدرات الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات؛ بما يدعم مسيرة الابتكار والتحول الرقمي.

وقعت الاتفاقية عن معهد بحوث الإلكترونيات د.شيرين محرم رئيس المعهد، فيما وقعها عن شركة جيت إن تكنولوجى م.محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد الطرفان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة في مجالات الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم فعاليات ومعسكرات تخصصية لنشر الوعي بأهمية تقنيات الحوسبة الكمية، وكذلك إتاحة معالج كمومى من شركة SpinQ بقدرة 25 كيوبت لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية .

وأشارت د.شيرين محرم إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث الإلكترونيات لتنفيذ آليات مبادرة الإستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمية، بتكليف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت أن هذا التعاون يأتي في توقيت بالغ الأهمية يتطلب تضافر الجهود المؤسسية لمواكبة التطور المتسارع في مجال الحوسبة الكمية.

وأضافت أن المعهد يحرص على تأهيل الكوادر الوطنية وتوطين التقنيات الرقمية المتقدمة، من خلال بناء شراكات فاعلة مع كيانات رائدة، من بينها شركة جيت إن تكنولوجى الوكيل المعتمد لشركة SpinQ الدولية، لما تمتلكه من خبرات واسعة في تنمية القدرات البشرية داخل هذا القطاع الحيوي.

وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق جهود معهد بحوث الإلكترونيات لتأهيل الكوادر البشرية في مجال الصناعات التكنولوجية، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في المجال الرقمي، بما يسهم في دعم منظومة الأمن السيبراني، والتصدي لأي تهديدات معلوماتية محتملة.

شهد مراسم التوقيع كل من د.ناير ونس الأستاذ بقسم بحوث المعلوماتية، ود.ناهد توفيق الباحث بمعمل الهندسة الطبية الحيوية والمنظومات، ود.مها مطاوع الباحث بمعمل الحاسبات فائقة الأداء والبيانات الضخمة ومصطفي متولي وهبة الله مجدي من الإدارة القانونية بالمعهد.

جدير بالذكر أن قمة AI Everything انعقدت هذا العام في الفترة من 11 إلى 12 فبراير الجارى، وتعد أحد أكبر المعارض والمؤتمرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المنطقة، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، وقادة شركات التكنولوجيا العالمية، وخبراء الذكاء الاصطناعي من مصر وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

كما شهد المؤتمر انطلاق قمة الذكاء الاصطناعي السيادي Sovereign AI Summit، التي تركز على بناء منظومات ذكاء اصطناعي وطنية، وتعزيز سيادة البيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وترسيخ حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يدعم النمو الاقتصادي والاستدامة والثقة في التكنولوجيا.

