رئيس جامعة طنطا يهنىء عبد العزيز قنصوة لتكليفه وزيرا للتعليم العالي

يتقدم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة لثقة القيادة السياسية به وحلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنيا له دوام التوفيق والسداد واستكمال مسيرة الانجازات والبناء.

تهنئة وزير التعليم العالي

كما أعرب الدكتور محمد حسين عن خالص التهنئة والمباركة نيابة عن جميع منسوبي الجامعة، للدكتور عبد العزيز قنصوة، لنيله ثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنا هذا الاختيار الموفق، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهمته الوطنية الجديدة، لاستكمال مسيرة البناء وتطوير منظومة التعليم العالي، وبما يحقق طموحات الدولة المصرية في بناء الإنسان وتوطين المعرفة.

أداء وحلف اليمين

وأكد الدكتور محمد حسين أن اختيار الدكتور عبد العزيز قنصوة يعكس ثقة الدولة في الكفاءات الأكاديمية القادرة على قيادة قاطرة التطوير في منظومة التعليم الجامعي، مشيداً بمسيرته العلمية والإدارية الحافلة بالإنجازات، مضيفا أن مجتمع جامعة طنطا يتطلع لمزيد من التعاون تحت قيادة الوزير الجديد، بما يخدم رؤية مصر 2030 في تطوير البحث العلمي والارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية.