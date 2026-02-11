أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، موضحا أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5777 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 6740 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7702 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53920 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 11 فبراير 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.93 جنيه

سعر الشراء: 46.80 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.87 جنيه

سعر الشراء: 55.70 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.12 جنيه

سعر الشراء: 63.93 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.51 جنيه

سعر الشراء: 12.48 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.78 جنيه

سعر الشراء: 12.74 جنيه



وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضات طفيفة جدا فى قيم درجات الحرارة، ولكنها مؤقتة فى درجات حرارتها عن الأيام الماضية، ولكن تظل أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بحوالي من 2 إلى 3 درجات.



وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن العظمى نهارا على القاهرة الكبرى تكون ما بين 22 و23 درجة مئوية، موضحة أن الطقس دافئ مشمس فى معظم المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد.

وأضافت أن الأجواء ليلا تكون باردة، خاصة فترة الليل المتأخر أو الصباح الباكر، والصغرى بين 14 و15 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، وأقل فى المدن الجديدة، لافتة إلى وجود فرص لسقوط أمطار بالاماكن الساحلية، أغلبها خفيف ومتوسطة أحيانا فى مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة جدا فى مناطق من حلايب وشلاتين.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح مثير لبعض الرمال والأتربة، وبعض محافظات شمال البلاد، ولكن من الممكن أن يؤدي بشكل كبير لانخفاض فى الرية الأفقية، خاضة فى الصحراء الغربية أو صحراء مطروح.