مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة

تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم على ملعب برج العرب ، حيث يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، في واحدة من أبرز مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

يشهد ملعب ” برح العرب” بالاسكندرية المواجهة القوية بين الأهلي والاسماعيلي اليوم التي تقامبين الفريقين في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، بينما في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم

يذاع ماتش الأهلي والاسماعيلي على قناة ” اون تايم سبورت” حيث تعتبر هي الناقل الحصري والمجاني للمباراة، وحصلت القناة علي حقوق بث مباريات البطولة باعلي جودة ممكنة، كما تتميز القناة بوجود استوديو تحليلي مجهز بالكامل، مع وجود مجموعة من اهم وابرز المعلقين ومحللين الكورة في الوطن العربي، وتقوم بتغطية شاملة قبل وبعد المباراة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

يمكنك متابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر ON Sport 1 HD على نايل سات.

تردد القناة: 11862.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد مباراة الأهلي والإسماعيلي

لتتمكن من متابعة المباراة بجودة عالية، قم بضبط جهاز الاستقبال على التردد السابق معالتأكد من اختيار القمر الصناعي نايل سات والاستقطاب الأفقي، وستظهر القناة بدون أيتشويش.



معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي

كشفت شبكة قناة ” أون تايم سبورت، بأنه سيتولي المعلق الكبير صاحب الصوت المميز ” أيمن الكاشف” مهمة التعليق علي هذه المواجهة القوية التي تقام بين الفريقين ضمنمنافسات البطولة الحالية.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

شهدت قائمة الأهلي عودة محمد شريف، بجانب ظهور الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري،بعد استبعادهما من المباريات طوال الفترة الماضية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد شكري ‏ويوسفبلعمري وعمرو الجزار وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏

خط الوسط: محمد ‏علي بن رمضان وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بنشرقي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: يلسين كامويش ومحمد شريف ومروان عثمان.

مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

وتأتي مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة من بطولةالدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابيةتعزز موقفه في جدول الترتيب، سواء في صراع القمة أو الهروب من مراكز الخطر.



الأهلي 27 نقطة

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتازبرصيد 27 نقطة، جمعها من خوض 14 مباراة، بعدما حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى خسارة واحدة فقط، ويطمح إلى حصد الثلاث نقاط من أجل الاقتراب أكثر منالصدارة.

الإسماعيلي 10 نقاط

في المقابل، يعاني الإسماعيلي من تراجع واضح في النتائج، حيث يتذيل جدول الترتيب فيالمركز الحادي والعشرين برصيد 10 نقاط، جمعها من 15 مباراة، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات فقط، وتعادل في لقاء واحد، بينما تلقى 11 هزيمة، ويأمل الدراويش في تحقيق نتيجةإيجابية تعيد الثقة وتنعش آماله في تحسين وضعه بالدوري.