قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 ووتش ألترا

ساعة ذكية
ساعة ذكية
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في الاختيار بين ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 وساعة جالاكسي ووتش ألترا  فقد صُممت الساعة الأولى لتوفير الراحة اليومية وتتبع الصحة الذكي، بينما تركز الساعة الثانية على المتانة الفائقة والأداء المتميز في الهواء الطلق ومع وجود خصومات لفترة محدودة متاحة حالياً للعملاء في الولايات المتحدة، يصبح هذا القرار أكثر أهمية إليك  نقاط قوة كل ساعة، مما يساعد المشترين على تحديد ما إذا كانت الأناقة العملية أم المتانة الفائقة هي الخيار الأمثل خلال فترة العرض الحالية.

ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 وساعة جالاكسي ووتش ألترا  


الميزات الرئيسية

تركز ساعة Galaxy Watch 8 على الراحة وسهولة الاستخدام اليومي. بفضل هيكلها النحيف المصنوع من الألومنيوم ووزنها الخفيف، يسهل ارتداؤها طوال اليوم وتوفر راحة تامة أثناء النوم. كما أن تصميمها المسطح يجعلها أكثر ملاءمةً للارتداء تحت الأكمام، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا وكلاسيكيًا للساعات الذكية.

من ناحية أخرى، تُعطي ساعة Galaxy Watch Ultra الأولوية للمتانة. فإطارها المصنوع من التيتانيوم وبنيتها السميكة يمنحانها شعورًا بالصلابة الفائقة، إلا أن وزنها الإضافي ملحوظ عند ارتدائها لفترات طويلة. فهي أقرب مصممة للاستخدام الخارجي منها إلى إكسسوار يومي.

وتأتي كلا الساعتين تستوفيان معايير MIL-STD-810H، لكن مواد ساعة Ultra تمنح ثقة أكبر في الظروف القاسية.

 

سطوع الشاشة ووضوحها

تتميز ساعة Watch 8 بسطوع يصل إلى 3000 شمعة، مما يوفر رؤية ممتازة تحت أشعة الشمس المباشرة. أما شاشة Ultra، فتبقى حادة وملونة، لكنها لا تتمتع بنفس ميزة السطوع.


على الجانب الاخر تُركز ساعة Watch 8 على الراحة والوضوح، بينما صُممت ساعة Watch Ultra لتكون متينة أكثر من كونها أنيقة وتتشارك الساعتان في مجموعة مستشعرات BioActive من سامسونج، والتي توفر بيانات دقيقة لمعدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO₂)، وتخطيط القلب الكهربائي، وبيانات النوم. 

تضيف ساعة Watch 8 مؤشرًا لمضادات الأكسدة، ما يجعلها أكثر تركيزًا على الصحة العامة. في المقابل، تتميز ساعة Watch Ultra بتتبع درجة حرارة الماء، ما يجعلها موجهة بشكل واضح للسباحين ومستخدمي الأنشطة الخارجية. أما بالنسبة لتتبع الصحة اليومية، فتبقى دقة القياسات متقاربة إلى حد كبير في كلتا الساعتين.

أيهما أفضل ولماذا 

يدعم كلا الطرازين التمارين الرياضية بكفاءة عالية، مع خاصية الكشف التلقائي وإحصائيات مفصلة بعد كل نشاط. تبدو ساعة Watch Ultra أكثر ملاءمةً للمشي لمسافات طويلة والسباحة وتمارين التحمل بفضل تصميمها المتين وبطاريتها الأكبر. أما ساعة Watch 8، فتؤدي وظيفتها بسلاسة في صالات الرياضة والجري والتمارين الرياضية اليومية دون أن تُسبب أي إزعاج
في النهاية تُعدّ ساعة Galaxy Watch 8 الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يرغبون في ساعة ذكية خفيفة الوزن ومريحة، تُركّز على الصحة واللياقة البدنية اليومية. أما ساعة Galaxy Watch Ultra، فهي مُصممة لعشاق الأنشطة الخارجية والسباحين، وللمستخدمين الذين يُعطون الأولوية للمتانة وعمر البطارية الطويل.

ساعة ذكية ساعة سامسونج ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 ساعة جالاكسي ووتش ألترا ساعة Watch 8 جالاكسي ووتش 8 جالاكسي ووتش ألترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

طموح الشباب يبني المستقبل.. عنوان المؤتمر الطلابي الثاني لكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة

طموح الشباب يبني المستقبل.. عنوان المؤتمر الطلابي الثاني لعلوم بنات الأزهر

انطلاق فعاليَّات ندوة مجلة الأزهر حول ميثاق الشرف الطبي وأخلاقيَّات المنظومة الصحيَّة

انطلاق فعاليَّات ندوة مجلة الأزهر حول ميثاق الشرف الطبي وأخلاقيَّات المنظومة الصحيَّة

دار الإفتاء المصرية تنظِّم دورة تدريبية حول الهُوية الدينية وقضايا الشباب لبناء وعي الشباب فكريًّا ودينيًّا

دار الإفتاء تنظم دورة تفاعلية للشباب حول الهوية الدينية ومواجهة التطرف

بالصور

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد