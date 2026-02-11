أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 ووتش ألترا

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في الاختيار بين ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 وساعة جالاكسي ووتش ألترا فقد صُممت الساعة الأولى لتوفير الراحة اليومية وتتبع الصحة الذكي، بينما تركز الساعة الثانية على المتانة الفائقة والأداء المتميز في الهواء الطلق ومع وجود خصومات لفترة محدودة متاحة حالياً للعملاء في الولايات المتحدة، يصبح هذا القرار أكثر أهمية إليك نقاط قوة كل ساعة، مما يساعد المشترين على تحديد ما إذا كانت الأناقة العملية أم المتانة الفائقة هي الخيار الأمثل خلال فترة العرض الحالية.

ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 وساعة جالاكسي ووتش ألترا



الميزات الرئيسية

تركز ساعة Galaxy Watch 8 على الراحة وسهولة الاستخدام اليومي. بفضل هيكلها النحيف المصنوع من الألومنيوم ووزنها الخفيف، يسهل ارتداؤها طوال اليوم وتوفر راحة تامة أثناء النوم. كما أن تصميمها المسطح يجعلها أكثر ملاءمةً للارتداء تحت الأكمام، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا وكلاسيكيًا للساعات الذكية.

من ناحية أخرى، تُعطي ساعة Galaxy Watch Ultra الأولوية للمتانة. فإطارها المصنوع من التيتانيوم وبنيتها السميكة يمنحانها شعورًا بالصلابة الفائقة، إلا أن وزنها الإضافي ملحوظ عند ارتدائها لفترات طويلة. فهي أقرب مصممة للاستخدام الخارجي منها إلى إكسسوار يومي.

وتأتي كلا الساعتين تستوفيان معايير MIL-STD-810H، لكن مواد ساعة Ultra تمنح ثقة أكبر في الظروف القاسية.

سطوع الشاشة ووضوحها

تتميز ساعة Watch 8 بسطوع يصل إلى 3000 شمعة، مما يوفر رؤية ممتازة تحت أشعة الشمس المباشرة. أما شاشة Ultra، فتبقى حادة وملونة، لكنها لا تتمتع بنفس ميزة السطوع.



على الجانب الاخر تُركز ساعة Watch 8 على الراحة والوضوح، بينما صُممت ساعة Watch Ultra لتكون متينة أكثر من كونها أنيقة وتتشارك الساعتان في مجموعة مستشعرات BioActive من سامسونج، والتي توفر بيانات دقيقة لمعدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO₂)، وتخطيط القلب الكهربائي، وبيانات النوم.

تضيف ساعة Watch 8 مؤشرًا لمضادات الأكسدة، ما يجعلها أكثر تركيزًا على الصحة العامة. في المقابل، تتميز ساعة Watch Ultra بتتبع درجة حرارة الماء، ما يجعلها موجهة بشكل واضح للسباحين ومستخدمي الأنشطة الخارجية. أما بالنسبة لتتبع الصحة اليومية، فتبقى دقة القياسات متقاربة إلى حد كبير في كلتا الساعتين.

أيهما أفضل ولماذا

يدعم كلا الطرازين التمارين الرياضية بكفاءة عالية، مع خاصية الكشف التلقائي وإحصائيات مفصلة بعد كل نشاط. تبدو ساعة Watch Ultra أكثر ملاءمةً للمشي لمسافات طويلة والسباحة وتمارين التحمل بفضل تصميمها المتين وبطاريتها الأكبر. أما ساعة Watch 8، فتؤدي وظيفتها بسلاسة في صالات الرياضة والجري والتمارين الرياضية اليومية دون أن تُسبب أي إزعاج

في النهاية تُعدّ ساعة Galaxy Watch 8 الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يرغبون في ساعة ذكية خفيفة الوزن ومريحة، تُركّز على الصحة واللياقة البدنية اليومية. أما ساعة Galaxy Watch Ultra، فهي مُصممة لعشاق الأنشطة الخارجية والسباحين، وللمستخدمين الذين يُعطون الأولوية للمتانة وعمر البطارية الطويل.