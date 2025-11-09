قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصري الصنع لتعزيز النقل السياحي في مصر
رئيس كولومبيا: ما يجري في غزة اختبار وحشي لسلطة العالم
عمرو أديب: الإمكانيات ليست كل شيء.. دعونا نشجع الزمالك اليوم
مدبولي: الصناعة والنقل ركيزتان أساسيتان للنهضة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025
وزير الداخلية يأذن لـ 21 مصريا بالحصول على جنسية أجنبية
خطة الصدمة والحكم المصاب والغيابات.. 11 معلومة عن نهائى السوبر المصري
مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى .. واستشهاد فلسطيني شرقي خان يونس
شروط حذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025
وزير الخارجية ونظيره النيجيري يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي
كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع عريس اليوم
أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات Galaxy Watch 8

لمياء الياسين

عندما يتعلق الأمر بالساعات الذكية لمستخدمي أندرويد، فهناك خيارات رائعة كثيرة للاختيار من بينها. لكن ساعة جالاكسي واتش 8 من سامسونج تُعد من أفضل الخيارات في هذه الفئة. فهي تجمع بين الأداء والوظائف والميزات، وغيرها الكثير. لذا، يُمكن اعتبار جالاكسي واتش 8 أفضل جهاز قابل للارتداء لمستخدمي أندرويد.

ساعة سامسونج جالاكسي واتش 8

تتميز ساعة سامسونج جالاكسي واتش 8 بتصميم أنيق وعملي يمنحها مظهرًا فاخرًا وعمليًا في آنٍ واحد.

 تتميز الساعة بإطار مربع مستدير يحيط بالشاشة الدائرية، ويُطلق عليه اسم "تصميم الوسادة".

مزايا ساعة سامسونج جالاكسي واتش 8 

على الجانب الآخر تعد ساعة سامسونج جالاكسي واتش 8 قادرة على تحمل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة والضغط في البيئات القاسية. كما أنها تتمتع بتصنيف مقاومة للماء حتى عمق 5ATM وتصنيف IP68 العام لمقاومة الماء والغبار.


من أهم مزايا ساعة جالاكسي واتش 8 التنوع الكبير في ميزاتها المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية وأسلوب الحياة. فإلى جانب المستشعرات المعتادة لتتبع دورات نومك، وتخطيط نبضات القلب، ومراقبة مستويات الأكسجين في الدم، تُدمج سامسونج تقنية جالاكسي للذكاء الاصطناعي (Galaxy AI) لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية.

تستخدم العلامة التجارية الذكاء الاصطناعي كمُدرّب للجري والنوم. كما يُمكن للساعة قياس صحة الشرايين ومستويات مضادات الأكسدة،بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أوضاع تمرين متعددة لعشاق الصالات الرياضية.

تعد ساعة جوجل بيكسل 4 منافسًا قويًا في قطاع الساعات الذكية؛ إلا أن بعض مزاياها تقتصر على الاشتراك المميز في تطبيق فيتبيت. يتضمن هذا الاشتراك ميزات مثل تمارين الصوت والفيديو وتوصيات الجري اليومية، ولكن لا توجد رسوم متعلقة بالصحة واللياقة البدنية على ساعة جالاكسي 8. لذا، من نواحٍ عديدة، تُعدّ ساعة سامسونج المميزة خيارًا ممتازًا.

