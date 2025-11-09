أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات Galaxy Watch 8

عندما يتعلق الأمر بالساعات الذكية لمستخدمي أندرويد، فهناك خيارات رائعة كثيرة للاختيار من بينها. لكن ساعة جالاكسي واتش 8 من سامسونج تُعد من أفضل الخيارات في هذه الفئة. فهي تجمع بين الأداء والوظائف والميزات، وغيرها الكثير. لذا، يُمكن اعتبار جالاكسي واتش 8 أفضل جهاز قابل للارتداء لمستخدمي أندرويد.

ساعة جالكسي

ساعة سامسونج جالاكسي واتش 8

تتميز ساعة سامسونج جالاكسي واتش 8 بتصميم أنيق وعملي يمنحها مظهرًا فاخرًا وعمليًا في آنٍ واحد.

تتميز الساعة بإطار مربع مستدير يحيط بالشاشة الدائرية، ويُطلق عليه اسم "تصميم الوسادة".

مزايا ساعة سامسونج جالاكسي واتش 8

على الجانب الآخر تعد ساعة سامسونج جالاكسي واتش 8 قادرة على تحمل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة والضغط في البيئات القاسية. كما أنها تتمتع بتصنيف مقاومة للماء حتى عمق 5ATM وتصنيف IP68 العام لمقاومة الماء والغبار.



من أهم مزايا ساعة جالاكسي واتش 8 التنوع الكبير في ميزاتها المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية وأسلوب الحياة. فإلى جانب المستشعرات المعتادة لتتبع دورات نومك، وتخطيط نبضات القلب، ومراقبة مستويات الأكسجين في الدم، تُدمج سامسونج تقنية جالاكسي للذكاء الاصطناعي (Galaxy AI) لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية.

تستخدم العلامة التجارية الذكاء الاصطناعي كمُدرّب للجري والنوم. كما يُمكن للساعة قياس صحة الشرايين ومستويات مضادات الأكسدة،بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أوضاع تمرين متعددة لعشاق الصالات الرياضية.

تعد ساعة جوجل بيكسل 4 منافسًا قويًا في قطاع الساعات الذكية؛ إلا أن بعض مزاياها تقتصر على الاشتراك المميز في تطبيق فيتبيت. يتضمن هذا الاشتراك ميزات مثل تمارين الصوت والفيديو وتوصيات الجري اليومية، ولكن لا توجد رسوم متعلقة بالصحة واللياقة البدنية على ساعة جالاكسي 8. لذا، من نواحٍ عديدة، تُعدّ ساعة سامسونج المميزة خيارًا ممتازًا.