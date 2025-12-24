بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

بعد نجاح فيلم الست الذي حقق إيرادات بالملايين منذ عرضه، انتشرت أقاويل خلال الساعات الماضية حول انفصال منى زكي وأحمد حلمي، وتصدر الثنائي الأشهر في الوسط الفني التريند ومحركات البحث بعد هذه الأنباء خاصة في ظل صمت تام من الطرفين وعدم توضيح حقيقة الأمر.

رد فعل منى زكي

منى زكي لم تتحدث تماماً عن طلاقها وتجاهلت الأمر ولم تؤكد أو تنفي، ونشرت ستوري على حسابها الرسمي على أنستجرام، لصورة من مجلة “ فوج” التي وضعت صورة منى زكي على غلافها في عددها الأخير.

منى زكي واحمد حلمي

رد فعل أحمد حلمي

تجاهل أحمد حلمي الأقاويل المنتشرة، وكان أخر ما نشره على حسابه الرسمي على أنستجرام منذ 5 أيام، مقطع فيديو من لقائه مع الإعلامي أنس بوخش، وهو يتحدث عن فكرة الرضا.

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

وكشفت مصادر مقربة من أحمد حلمي ومنى زكي حقيقة ما تم تداوله، مؤكدة أن جميع الأنباء المتداولة بشأن الانفصال أو الطلاق غير صحيحة تمامًا، ولا تمت للواقع بصلة. وأوضحت المصادر أن العلاقة بين الثنائي مستقرة، ولا توجد أي خلافات أسرية كما أُشيع مؤخرًا.

منى زكي واحمد حلمي

منى وأحمد مستقرين بمنزلهما

وأضافت المصادر أن أحمد حلمي ومنى زكي يتواجدان معًا في منزلهما، ويعيشان حياتهما بشكل طبيعي وهادئ، مشيرة إلى أن الشائعات انتشرت دون أي سند حقيقي أو تصريحات رسمية، وهو ما اعتاد عليه الثنائي بين الحين والآخر، نظرًا لشهرتهما الكبيرة وحرص الجمهور الدائم على متابعة تفاصيل حياتهما.

منى زكي تتجاهل الرد على شائعة طلاقها

وأكدت المصادر أن الثنائي يفضلان عدم الرد المباشر على مثل هذه الشائعات، التزامًا بسياسة الصمت التي يتبعانها منذ سنوات، إيمانًا منهما بأن تجاهل الأخبار غير الدقيقة هو أفضل رد، خاصة في ظل تكرار شائعات مماثلة من وقت لآخر دون أسباب واضحة.

منى زكي واحمد حلمي



إيرادات فيلم الست

فيلم الست الذي أثار جدلاً واسعاً منذ بدء الإعلان عنه حقق مايقرب من 22 مليون جنيه حتى الآن، وتجسد منى زكي قصة حياة أم كلثوم لكن لاقت انتقادات واسعة من بعض النقاد لكن الفيلم حقق نجاح ضخم بالأرقام في دور السينما.

فيلم الست من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.