قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
مظهر شاهين: تشغيل القرآن في المساجد ليلاً يزعج المرضى وكبار السن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي
حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي
رشا عوني

بعد نجاح فيلم الست الذي حقق إيرادات بالملايين منذ عرضه، انتشرت أقاويل خلال الساعات الماضية حول انفصال منى زكي وأحمد حلمي، وتصدر الثنائي الأشهر في الوسط الفني التريند ومحركات البحث بعد هذه الأنباء خاصة في ظل صمت تام من الطرفين وعدم توضيح حقيقة الأمر.

رد فعل منى زكي

منى زكي لم تتحدث تماماً عن طلاقها وتجاهلت الأمر ولم تؤكد أو تنفي، ونشرت ستوري على حسابها الرسمي على أنستجرام، لصورة من مجلة “ فوج” التي وضعت صورة منى زكي على غلافها في عددها الأخير.

في عيد ميلادهما.. قصة نبوءة بزواج أحمد حلمي ومنى زكي
منى زكي واحمد حلمي

رد فعل أحمد حلمي

تجاهل أحمد حلمي الأقاويل المنتشرة، وكان أخر ما نشره على حسابه الرسمي على أنستجرام منذ 5 أيام، مقطع فيديو من لقائه مع الإعلامي أنس بوخش، وهو يتحدث عن فكرة الرضا. 

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

وكشفت مصادر مقربة من أحمد حلمي ومنى زكي حقيقة ما تم تداوله، مؤكدة أن جميع الأنباء المتداولة بشأن الانفصال أو الطلاق غير صحيحة تمامًا، ولا تمت للواقع بصلة. وأوضحت المصادر أن العلاقة بين الثنائي مستقرة، ولا توجد أي خلافات أسرية كما أُشيع مؤخرًا.

ما حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟ | إرم نيوز
منى زكي واحمد حلمي

منى وأحمد مستقرين بمنزلهما

وأضافت المصادر أن أحمد حلمي ومنى زكي يتواجدان معًا في منزلهما، ويعيشان حياتهما بشكل طبيعي وهادئ، مشيرة إلى أن الشائعات انتشرت دون أي سند حقيقي أو تصريحات رسمية، وهو ما اعتاد عليه الثنائي بين الحين والآخر، نظرًا لشهرتهما الكبيرة وحرص الجمهور الدائم على متابعة تفاصيل حياتهما.

منى زكي تتجاهل الرد على شائعة طلاقها

وأكدت المصادر أن الثنائي يفضلان عدم الرد المباشر على مثل هذه الشائعات، التزامًا بسياسة الصمت التي يتبعانها منذ سنوات، إيمانًا منهما بأن تجاهل الأخبار غير الدقيقة هو أفضل رد، خاصة في ظل تكرار شائعات مماثلة من وقت لآخر دون أسباب واضحة.

منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في أحدث إطلالة بدبي.. صور - اليوم السابع
منى زكي واحمد حلمي


إيرادات فيلم الست

فيلم الست الذي أثار جدلاً واسعاً منذ بدء الإعلان عنه حقق مايقرب من 22 مليون جنيه حتى الآن، وتجسد منى زكي قصة حياة أم كلثوم لكن لاقت انتقادات واسعة من بعض النقاد لكن الفيلم حقق نجاح ضخم بالأرقام في دور السينما.

فيلم الست من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

شبكة مصدر الإخبارية | منى زكي وأحمد حلمي يستعدان للمشاركة في عمل فني
منى زكي واحمد حلمي
منى زكي احمد حلمي انفصال منى زكي واحمد حلمي فيلم الست فيلم الست منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

منتخب جنوب أفريقيا

تعرف على منتخب جنوب أفريقيا المنافس الثاني لمنتخبنا الوطني في أمم أفريقيا

الزمالك

جماهير الزمالك على موعد مع خبر سعيد.. تفاصيل

الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

تعادل بطعم الإثارة بين كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

بالصور

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد