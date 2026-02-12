خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، وجود عدد من الإغلاقات والتحويلات المرورية المؤقتة بعدة محاور رئيسية بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق، قائلًا: إن من أبرزها الغلق الكلي لمسطح كوبري مصر للطيران في اتجاه شارع الميرغني لمدة 3 أشهر، مع تحويل الحركة إلى أعلى الكوبري ثم الدوران عبر شارع الحرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن هناك استمرار غلق ميدان السيدة عائشة بسبب أعمال إزالة الكوبري القديم وتحويل الحركة إلى محور صلاح سالم الجديد، الذي يربط عدة مناطق حيوية لتقليل الكثافات المرورية.

وأضاف أن هناك غلقًا جزئيًا بالطريق الدائري “القوس الغربي” لمدة 21 يومًا من منتصف الليل حتى 6 صباحًا لتنفيذ أعمال محور عمرو بن العاص، مع توفير تحويلات مرورية بديلة في الاتجاهين، مع غلق منزل كوبري 90 الجنوبي اتجاه المعادي لمدة 3 أسابيع بسبب أعمال إنشائية، بجانب غلق شارع غرب وحدة تراخيص القوات المسلحة لمدة 10 أيام لتنفيذ امتداد محور شينزو آبي.

وفي المقابل، بشر بانفراجة مرورية مع افتتاح جزء من الطريق الدائري الإقليمي بين القناطر الخيرية والباجور حتى طريق إسكندرية الزراعي، مع تحديد سرعات 90 كم للسيارات الملاكي، و70 للميكروباص، و60 للنقل الثقيل.

وحذر اللواء أحمد هشام من الشبورة الترابية المصاحبة لرياح الخماسين، مشددًا على ضرورة خفض السرعات واستخدام أنوار الشبورة والالتزام بالحارات المرورية، خاصة على الطرق الصحراوية.

كما أشار إلى خطة مرورية مكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان، خاصة في المناطق التجارية ومعارض “أهلاً رمضان” بمدينة نصر ووسط البلد، مؤكدًا تكثيف التواجد المروري لمنع الانتظار الخاطئ وتسهيل الحركة.



