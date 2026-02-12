محيي الدين سالم: الحرب الجارية في السودان تشهد تدخلًا أجنبيًا وتمويلًا وتسليحًا خارجيًا

أكد وزير خارجية السودان محيي الدين سالم ، أن بلاده تحمي ظهر إفريقيا من التهديدات وأهمها التدخلات الأجنبية المسلحة في القارة.



وقال وزير خارجية السودان في تصريحات له : قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي معيب واتخذ دون بعثة تقصي حقائق.



وأضاف وزير خارجية السودان: الحرب الجارية في السودان تشهد تدخلًا أجنبيًا وتمويلًا وتسليحًا خارجيًا.



وتابع وزير خارجية السودان : نقدر مواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة لوحدة السودان وسيادته ضد منطق تفتيته وتقسيمه.



واختتم الوزير السوداني : عودة السودان للاتحاد الإفريقي مكسب لإفريقيا باعتباره دولة مؤسسة للاتحاد.

ومنذ قليل صرح المسئول السوداني بأن الحرب في السودان وصلت نهايتها ، محذرًا من تدخل أي جهات خارجية والذي من شأنه أن يؤجّج الحرب في السودان.



وأشار وزير الخارجية السوداني في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام قائلاً: الحرب ليست غايتنا ومستمرون في البحث عن السلام ونُطالب الاتحاد الإفريقي برفع تعليق عضوية السودان.



كما أكد الوزير السوداني أن الدعم السريع يستغل موارد الذهب في الأراضي التي يحتلها بطريقة غير مشروعة.