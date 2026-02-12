قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

القهوة .. 7 فوائد يفعلها فنجان الصباح بجسمك | تعرّف عليها

ولاء خنيزي

لم تعد القهوة مجرد طقس صباحي يمنح اليقظة ويُبدّد النعاس، بل كشفت دراسات علمية حديثة أنها تحمل فوائد صحية متعددة تمتد من حماية الدماغ إلى إطالة العمر، بشرط الاعتدال في استهلاكها.
خبراء الصحة يؤكدون أن تناول القهوة بشكل منتظم ومدروس يمكن أن يكون إضافة إيجابية لنمط الحياة الصحي، وهو ما تدعمه أبحاث جامعية واسعة، من بينها دراسة حديثة صادرة عن جامعة هارفارد، بحسب موقع ذا صن.

وتشير الدراسة إلى أن شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا، أو كوبين من الشاي، قد يقلل خطر الإصابة بالخرف ويبطئ تدهور الذاكرة والتركيز، حيث انخفضت نسبة الإصابة بالخرف بنحو 18% لدى من يداومون على هذه الكمية مقارنة بغيرهم.
ويُعزى هذا التأثير إلى احتواء القهوة على الكافيين ومضادات الأكسدة الطبيعية (البوليفينول) التي تسهم في حماية خلايا الدماغ من الالتهابات والتلف.

وفيما يلي أبرز 7 فوائد صحية مثبتة علميًا لفنجان القهوة الصباحي:

1- دعم صحة الدماغ

أظهرت دراسات متعددة أن شاربي القهوة أقل عرضة للإصابة بالخرف، كما يسجلون أداءً أفضل في اختبارات الذاكرة والتركيز، حتى لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بأمراض الدماغ التنكسية.
ورغم ذلك، يشدد الخبراء على أن القهوة عامل مساعد وليست بديلًا عن نمط حياة صحي متكامل.

2- تعزيز صحة القلب

تناول فنجان إلى فنجانين يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب والسكتات الدماغية.
كما وجدت دراسة صينية أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري معًا بنسبة تصل إلى 50%.
في المقابل، قد يؤدي الإفراط في تناولها (أكثر من 4 فناجين يوميًا) إلى رفع ضغط الدم وإجهاد القلب، خاصة إذا تم شربها في أوقات متأخرة من اليوم.

3- تنظيم مستويات السكر في الدم

تساعد القهوة الجسم على تحسين طريقة التعامل مع السكر، ما يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وأشارت أبحاث إلى أن مرضى السكري قد يحققون فائدة صحية أكبر عند استبدال المشروبات السكرية بالقهوة أو الشاي دون إضافات.

4- حماية الكبد

أظهرت الدراسات أن القهوة، بما في ذلك القهوة منزوعة الكافيين، تقلل خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد.
لكن الخبراء يحذرون من أن الإفراط في إضافة السكر أو الكريمة قد يحدّ من هذه الفوائد الصحية.

5- تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

يرتبط شرب القهوة بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، من بينها سرطان القولون، والرحم، والكبد، والرأس والرقبة.
وأكدت دراسة إيطالية أن شرب ما يصل إلى 5 فناجين يوميًا قد يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والوفاة به، مع التنبيه إلى ضرورة تجنب شرب القهوة شديدة السخونة، لما لذلك من علاقة محتملة بسرطان المريء.

6- تحسين الحالة المزاجية

تشير أبحاث نفسية إلى أن شاربي القهوة أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 20%، كما تنخفض معدلات الانتحار لديهم بنسبة قد تصل إلى 53%، خاصة لدى من يستهلكون كميات معتدلة إلى مرتفعة يوميًا.

7- زيادة متوسط العمر المتوقع

مجمل هذه الفوائد ينعكس في نتيجة واحدة لافتة: عمر أطول.
فقد تابعت دراسة واسعة شملت أكثر من 400 ألف شخص على مدار 13 عامًا، وخلصت إلى أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، وكانت الفائدة الأكبر لدى من يشربون من 4 إلى 5 فناجين يوميًا.

