إزالة شوادر فوانيس رمضان غير مرخصة بشوارع الجيزة

تستعد الأجهزة الأمنية بالجيزة لاستقبال شهر رمضان الكريم بشن القطاعات المختلفة حملات يومية مكثفة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات في الأسواق.

وشنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات والمخالفين بدوائر أقسام شرطة بولاق الدكرور والهرم والوراق.

وأسفرت الحملة عن رفع ٦٤٠ مخالفة إشغالات وشوادر بيع فوانيس وزينة رمضان بدون تصريح من البائعة الجائلين بشارع ترسا في الهرم وشارع ناهيا لمنع أي عوائق تعيق حركة المواطنين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كما تم رفع وتحرير ٣٣ محضر إشغال الطريق العام، و٥ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و١٠ محضر بائع متجول بدون ترخيص، و٨ حالات إزالة فرش فاكهة وتندات بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ضمن جهود الشرطة للحفاظ على الانضباط العام وتنظيم حركة المواطنين بالشوارع.