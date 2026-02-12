سقوط تشكيل عصابى بالمنيا يستولى على أموال عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص بالمنيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (8 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهم على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم .



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، وبحوزتهم (15 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – 31 شريحة خطوط هواتف محمولة مفعل على أحدهم محفظة إلكترونية – مبلغ مالى"عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطهم الإجرامى) .. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامهم بإرتكاب عدد (21) واقعة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .