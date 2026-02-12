انطلاق معرض «أهلاً رمضان» بمسرح كلية الزراعة جامعة الإسكندرية

انطلقت فعاليات معرض «أهلاً رمضان» للمنتجات الغذائية بمسرح كلية الزراعة بالشاطبي، وذلك خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 25 فبراير 2026، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الدكتورة هبة صبري سلامة، عميد كلية الزراعة، أن الكلية تحرص على القيام بدورها المجتمعي جنبًا إلى جنب مع دورها الأكاديمي والبحثي، من خلال المبادرات التي تسهم في دعم منتسبي الجامعة والمواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية، وأشارت إلى أن تنظيم معرض «أهلاً رمضان» يأتي في إطار التعاون المثمر مع مؤسسات الدولة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، بما يحقق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، ودعت السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من العروض المتاحة طوال فترة إقامته.

يأتي تنظيم المعرض تحت إشراف الدكتور محمد جمال عطوة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق والتعاون المثمر مع قيادات شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وعلى رأسهم الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء محمد شعلان، الرئيس التنفيذي للشركة بالإسكندرية، وبحضور المهندس جمال عمار، وكيل أول وزارة التموين بالإسكندرية.

ويعكس المعرض التعاون الفعّال بين مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع، وترسيخًا لدور الجامعة كمؤسسة تعليمية وتنموية تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.