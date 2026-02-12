قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق معرض «أهلاً رمضان» بمسرح كلية الزراعة جامعة الإسكندرية

معرض أهلا رمضان بكلية الزراعة
معرض أهلا رمضان بكلية الزراعة
أحمد بسيوني

انطلقت فعاليات معرض «أهلاً رمضان» للمنتجات الغذائية بمسرح كلية الزراعة بالشاطبي، وذلك خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 25 فبراير 2026، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

   وأكدت الدكتورة هبة صبري سلامة، عميد كلية الزراعة، أن الكلية تحرص على القيام بدورها المجتمعي جنبًا إلى جنب مع دورها الأكاديمي والبحثي، من خلال المبادرات التي تسهم في دعم منتسبي الجامعة والمواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية، وأشارت إلى أن تنظيم معرض «أهلاً رمضان» يأتي في إطار التعاون المثمر مع مؤسسات الدولة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، بما يحقق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، ودعت السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من العروض المتاحة طوال فترة إقامته.

    يأتي تنظيم المعرض تحت إشراف الدكتور محمد جمال عطوة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق والتعاون المثمر مع قيادات شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وعلى رأسهم الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء محمد شعلان، الرئيس التنفيذي للشركة بالإسكندرية، وبحضور المهندس جمال عمار، وكيل أول وزارة التموين بالإسكندرية.

   ويعكس المعرض التعاون الفعّال بين مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع، وترسيخًا لدور الجامعة كمؤسسة تعليمية وتنموية تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

الاسكندرية أهلا رمضان المنتجات الغذائية قنصوة وزير التعليم شريف فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة ؟

سيارات أوتوماتيك مستعملة

سعرها 600 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر

أجهزة لوحية

بمواصفات احترافية ..إليك أفضل أجهزو لوحية في 2026

بالصور

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد