مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 34 مليون قدم غاز و5200 برميل يوميًا
الهلال السعودي يحلم بثنائية هجومية تاريخية بضم محمد صلاح
رياضة

دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد

نادي الزمالك
نادي الزمالك
القسم الرباضي

حددت إدارة نادي الزمالك موعد صرف جزء من مستحقات اللاعبين ومكافآت الفوز المتأخرة.

ومن المقرر أن تتسلم إدارة نادي الزمالك قيمة صفقة نبيل عماد دونجا المنتقل حديثا إلي صفوف نادي النجمة السعودي مطلع الأسبوع القادم.

وقررت إدارة الكرة في نادي الزمالك فور تسلم قيمة صفقة دونجا قررت سداد جزء من مستحقات اللاعبين وصرف المكافأت المتأخرة.

ويفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خدمات أحمد فتوح نجم الفارس الأبيض في مباراة كايزر تشيفز الجنوب افريقي بكأس الكونفدرالية.

يأتي ذلك نظرا لعدم تعافيه تماما من الإصابة التي لحقت به إبان مشاركته رفقة صفوف منتخب مصر الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

واستعاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خدمات 3 نجوم قبل مواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي في كأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مساء بعد غد السبت  نظيره كايزر تشيفز في ختام دوره المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبات عمر جابر جاهز تماماً للاستعانة بخدماته في لقاء كايزر تشيفز الجنوب افريقي وقيادة الجبهة اليمني.

فيما اطمأن الجهاز الفني لفريق الزمالك علي جاهزية المغربي محمود بنتايج فنياً وبدنيا من أجل تولي مهام الجبهة اليسري أمام كايزر تشيفز.

بينما تأكد جاهزية أحمد ربيع نجم الفريق وإمكانية وضعه علي اهتمامات معتمد جمال المدير الفني في لقاء الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب افريقي.

كان معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أغلق صفحة مباراة سموحة في الدوري الممتاز .

وشدد معتمد جمال علي نجوم الزمالك ضرورة التركيز في الوقت الراهن علي مباراهدة كايزر تشيفز المصيرية يوم السبت القادم حيث لابديل أمام الزمالك سوي الفوز فقط لاغير من أجل ضمان التأهل إلي ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال علي نظيره فريق سموحة بهدف دون رد أحرزه ناصر منسي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء.

واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة

الزمالك دونجا كايزر تشيفز الدوري الكونفدرالية سموحة

