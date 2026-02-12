يستحق التحية.. بسيوني يشيد بمعتمد جمال ويتحدث عن تحديات الزمالك

أكد عبدالحميد بسيوني نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال يستحق التحية والثناء، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق منذ توليه المسؤولية.

الزمالك

وقال بسيوني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر قناة MBC مصر 2: “الزمالك يعاني من غلق القيد ولم يبرم أي صفقة جديدة، كما رحل عن الفريق ثنائي من أهم اللاعبين، ناصر ماهر ودونجا.”

وأضاف: “مع ذلك، الزمالك قدم نتائج جيدة، وهذا نجاح كبير للجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال وللاعبين.”

وأكمل: “أتوقع أن الزمالك سيواجه صعوبات في الفترة القادمة بسبب تلاحم المباريات، خاصة أن اللاعبين الناشئين لن يكونوا قادرين على التحمل بنفس القوة.”

وشدد بسيوني على أن إدارة ضغط المباريات والحفاظ على جاهزية اللاعبين سيكونان تحديًا كبيرًا أمام الزمالك خلال منافساته المقبلة في الدوري المحلي والبطولات الأفريقية.