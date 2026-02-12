الزمالك يواصل التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

يواصل نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة

جاء هدف الزمالك في الدقيقة 77 عن طريق ناصر منسي من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة قفز الزمالك إلى وصافة الدوري برصيد 31 نقطة، بينما تجمد سموحة في المركز السادس برصيد 26 نقطة.