وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة
واشنطن ترفع الحظر النفطي عن فنزويلا
سن وجوب الصيام للطفل.. دار الإفتاء توضح
التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
رياضة

فاروق جعفر يحذر: الزمالك يواجه صعوبات بسبب ضغط المباريات

فاروق جعفر
فاروق جعفر
باسنتي ناجي

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق الزمالك يعاني خلال الفترة الحالية من ضغط المباريات المتلاحقة، مؤكدًا أن هذا الوضع يؤثر على الأداء الفني والبدني للاعبين.

أداء الزمالك

وأوضح فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن الفريق يواجه أزمة حقيقية بسبب ضغط المباريات ونقص العناصر الأساسية، مما يفرض على الجهاز الفني تغييرات مستمرة في التشكيل.

وأشار فاروق جعفر إلى أن الزمالك خاض مباراة سموحة بفريق مختلف عن المباراة السابقة أمام زيسكو الزامبي، لأن اللاعبين لم يكونوا قادرين على التحمل في ظل تلاحق المباريات."

وواصل، أن لاعبي الزمالك يعانون من ضغط بدني كبير، والفترة الحالية تحتاج إلى متابعة معدلات اللياقة البدنية بشكل دقيق، وهذا يتطلب وجود مدرب لياقة بدنية قوي، مؤكداً أن منح الزمالك الفرصة للاعبين الشباب من الجوانب الإيجابية، ما يساعد على بناء قاعدة قوية للفريق مستقبليًا."

