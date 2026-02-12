فاروق جعفر يحذر: الزمالك يواجه صعوبات بسبب ضغط المباريات

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق الزمالك يعاني خلال الفترة الحالية من ضغط المباريات المتلاحقة، مؤكدًا أن هذا الوضع يؤثر على الأداء الفني والبدني للاعبين.

أداء الزمالك

وأوضح فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن الفريق يواجه أزمة حقيقية بسبب ضغط المباريات ونقص العناصر الأساسية، مما يفرض على الجهاز الفني تغييرات مستمرة في التشكيل.

وأشار فاروق جعفر إلى أن الزمالك خاض مباراة سموحة بفريق مختلف عن المباراة السابقة أمام زيسكو الزامبي، لأن اللاعبين لم يكونوا قادرين على التحمل في ظل تلاحق المباريات."

وواصل، أن لاعبي الزمالك يعانون من ضغط بدني كبير، والفترة الحالية تحتاج إلى متابعة معدلات اللياقة البدنية بشكل دقيق، وهذا يتطلب وجود مدرب لياقة بدنية قوي، مؤكداً أن منح الزمالك الفرصة للاعبين الشباب من الجوانب الإيجابية، ما يساعد على بناء قاعدة قوية للفريق مستقبليًا."