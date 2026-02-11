قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سليمان وهدان : تنفيذ أدوات رقابية من مجلس النواب على الحكومة
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
رياضة

الزمالك يهزم سموحة بأقدام منسي.. ويطيح بـ بيراميدز من وصافة الدوري

اقتنص نادي الزمالك 3 نقاط ثمينة من سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة، على ملعب استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة 77 عن طريق ناصر منسي من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة قفز الزمالك إلى وصافة الدوري برصيد 31 نقطة، بينما تجمد سموحة في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وسدّد لاعب الزمالك شيكو بانزا، الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى سموحة أحمد ميهوب إلى ركنية.

وجاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب سموحة خالد الغندور، ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى الزمالك مهدي سليمان في الدقيقة 19.

كما جاءت تسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء من لاعب الزمالك محمد السيد ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى سموحة أحمد ميهوب ومن ثم ذهبت إلى سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء الأخير سددها ولكن مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 29.

ودفع معتمد جمال بـ عبدالله السعيد وناصر منسي وعدي الدباغ.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: السيد أسامة – محمد شحاتة – محمد السيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمد إسماعيل وعمر جابر وأحمد خضري وأحمد ربيع ويوسف وائل "فرنسي" وعبد الله السعيد وعدي الدباغ وناصر منسي.

الزمالك سموحة الدوري المصري

