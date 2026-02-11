قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
«التعليم» عن استبعاد 31 طالبًا بسبب قصات شعر غير لائقة: «أولياء الأمور كتبوا تعهدًا بانضباط الطلاب» |فيديو

هاني حسين

علّقت أمل الهواري، وكيلة وزارة التربية والتعليم في بني سويف، على استبعاد 31 طالبًا من الحضور إلى المدرسة استبعادًا مؤقتًا، بسبب قصات شعر غير لائقة.

وقالت أمل الهواري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” المُذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "وزير التربية والتعليم يحرص على تفعيل محاور عملية التعليم بشكل كامل".

وتابعت أمل الهواري: "وزير التعليم يؤكد على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام في العملية التعليمة سواء كان طالبًا أو معلمًا أو مشرفًا".


وأكملت أمل الهواري: "يجب الالتزام بأهمية تحقيق الانضباط في المظهر والسلوك داخل المدارس وهناك بعض الطلاب لا يلتزمون بقصات الشعر المُلائمة ويرتدون بناطيل ممزقة عند الركبة".

ولفتت أمل الهواري: "وزير التعليم حريص على  تعزيز السلوك الإيجابي للطالب والالتزام بلائحة الانضباط داخل المدارس"، مضيفة: "تم التواصل مع أهالي الطلاب وكتبوا تعهدًا بالتزام الطلاب مُستقبلًابلائحة الانضباط".


 

التعليم اخبار التوك شو مصر قصات الشعر المدارس

الزمالك

لو هفك الشوق.. رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد فوز الزمالك

مانشستر سيتي

رجل مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

مرموش

مانشستر سيتي يفوز على فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

