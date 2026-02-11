«التعليم» عن استبعاد 31 طالبًا بسبب قصات شعر غير لائقة: «أولياء الأمور كتبوا تعهدًا بانضباط الطلاب» |فيديو

علّقت أمل الهواري، وكيلة وزارة التربية والتعليم في بني سويف، على استبعاد 31 طالبًا من الحضور إلى المدرسة استبعادًا مؤقتًا، بسبب قصات شعر غير لائقة.

وقالت أمل الهواري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” المُذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "وزير التربية والتعليم يحرص على تفعيل محاور عملية التعليم بشكل كامل".

وتابعت أمل الهواري: "وزير التعليم يؤكد على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام في العملية التعليمة سواء كان طالبًا أو معلمًا أو مشرفًا".



وأكملت أمل الهواري: "يجب الالتزام بأهمية تحقيق الانضباط في المظهر والسلوك داخل المدارس وهناك بعض الطلاب لا يلتزمون بقصات الشعر المُلائمة ويرتدون بناطيل ممزقة عند الركبة".

ولفتت أمل الهواري: "وزير التعليم حريص على تعزيز السلوك الإيجابي للطالب والالتزام بلائحة الانضباط داخل المدارس"، مضيفة: "تم التواصل مع أهالي الطلاب وكتبوا تعهدًا بالتزام الطلاب مُستقبلًابلائحة الانضباط".



