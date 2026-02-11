استبعاد 31 طالباً من مدرسة ببني سويف بسبب "قصات شعر غير لائقة"

أعلنت أمل محمد عبد المجيد مديرة مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية العامة بسمسطا بمحافظة بني سويف ، أنه بالإشارة إلى تعليمات ولوائح الانضباط المدرسي المنظمة للمظهر العام للطلاب، فقد تقرر استبعاد 31 طالب من الحضور إلى المدرسة استبعادًا مؤقتًا، وذلك لمخالفتهم قواعد المظهر العام المعتمد، حيث إن قصات الشعر الخاصة بهم لا تليق بطالب علم في المرحلة الثانوية ، مؤكدة أنه قد تم التنبيه عليهم أكثر من مرة دون استجابة أو التزام بالتعليمات.

وشددت مديرة مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية العامة على أنه لن يُسمح لهؤلاء الطلاب المستبعدين بدخول المدرسة إلا بعد:

- حضور ولي الأمر شخصيًا إلى إدارة المدرسة.

- التوقيع على إقرار بالالتزام الكامل بتعليمات المدرسة.

- تعديل قصة الشعر بما يتناسب مع القيم والانضباط المدرسي.

وقالت مديرة مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية العامة أن أسماء هؤلاء الطلاب كالتالي :

- احمد سمير احمد

- يوسف محمد محمد متولي

- محمد محمد شوقي

- حازم علي حسني

- محمد علي محمد

- امير احمد علي

- محمد اشرف يحيى

- حسام شريف محمود

- كريم محمود فتحي

- مصطفى فهمي زكي

- عبد الرحمن طه محمد

- محمد حسن عجمي

- عبد الرحمن علي يحيى

- فارس محمد فكري

- عاصم سيد احمد

- مهاب رجب خطيب

- مهاب احمد زكي

- احمد محمد طه

- احمد عطا عبد النبي

- هشام محمد ابراهيم

- يوسف جابر مرزوق

- احمد يسري اسامه

- محمد ربيع علي

- احمد عماد محمد

- حازم احمد شعبان

- مهند احمد محمد

- عمر جمال علي

- حمدي عماد حمدي

- عمر رابح احمد

- مالك احمد فتحي

- يوسف محمود محمد حسن

وأخيراً أكدت أمل محمد عبد المجيد مديرة مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية العامة أن الإلتزام بالمظهر العام والانضباط السلوكي جزء أساسي من العملية التربوية والتعليمية، ولن يتم التهاون في تطبيق اللوائح حفاظًا على هيبة المؤسسة التعليمية وصالح الطلاب.