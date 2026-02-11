قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استبعاد 31 طالباً من مدرسة ببني سويف بسبب "قصات شعر غير لائقة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت أمل محمد عبد المجيد مديرة مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية العامة بسمسطا بمحافظة بني سويف ، أنه بالإشارة إلى تعليمات ولوائح الانضباط المدرسي المنظمة للمظهر العام للطلاب، فقد تقرر استبعاد 31 طالب من الحضور إلى المدرسة استبعادًا مؤقتًا، وذلك لمخالفتهم قواعد المظهر العام المعتمد، حيث إن قصات الشعر الخاصة بهم لا تليق بطالب علم في المرحلة الثانوية ، مؤكدة أنه قد تم التنبيه عليهم أكثر من مرة دون استجابة أو التزام بالتعليمات.

وشددت مديرة مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية العامة على أنه لن يُسمح لهؤلاء الطلاب المستبعدين بدخول المدرسة إلا بعد:

- حضور ولي الأمر شخصيًا إلى إدارة المدرسة.

- التوقيع على إقرار بالالتزام الكامل بتعليمات المدرسة.

- تعديل قصة الشعر بما يتناسب مع القيم والانضباط المدرسي.

وقالت مديرة مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية العامة أن أسماء هؤلاء الطلاب كالتالي :

- احمد سمير احمد

- يوسف محمد محمد متولي

- محمد محمد شوقي

- حازم علي حسني

- محمد علي محمد

- امير احمد علي

- محمد اشرف يحيى

- حسام شريف محمود

- كريم محمود فتحي

- مصطفى فهمي زكي

- عبد الرحمن طه محمد

- محمد حسن عجمي

- عبد الرحمن علي يحيى

- فارس محمد فكري

- عاصم سيد احمد

- مهاب رجب خطيب

- مهاب احمد زكي

- احمد محمد طه

- احمد عطا عبد النبي

- هشام محمد ابراهيم

- يوسف جابر مرزوق

- احمد يسري اسامه

- محمد ربيع علي

- احمد عماد محمد

- حازم احمد شعبان

- مهند احمد محمد

- عمر جمال علي

- حمدي عماد حمدي

- عمر رابح احمد

- مالك احمد فتحي

- يوسف محمود محمد حسن

وأخيراً أكدت  أمل محمد عبد المجيد مديرة مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية العامة أن الإلتزام بالمظهر العام والانضباط السلوكي جزء أساسي من العملية التربوية والتعليمية، ولن يتم التهاون في تطبيق اللوائح حفاظًا على هيبة المؤسسة التعليمية وصالح الطلاب.

مدرسة بني سويف مديرة مدرسة مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

الزعتر

غير البرد والسعال .. فوائد خارقة لعشبة الزعتر

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد