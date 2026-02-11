نهال طايل عن واقعة ضحية مطعم فيصل: حازم راح عشان أكل زفر

علقت الإعلامية نهال طايل على واقعة ضحية مطعم فيصل، قائلة:"أهل حازم انهاروا بسبب مقتل ابنهم غدرا، سواء الأم أو الزوجة".



وأضافت خلال تقديمها برنامج تفاصيل المذاع على قناة “صدى البلد 2”: " الضحية حازم كان مراعي ربنا في أهله وعيلته والناس وسيرته تشهد"، متابعة:" أول مرة حارس منزل يقف يستناني عشان يشهد في حق الضحية ويقول عنه كل خير".



وأكملت:" الفيديو يظهر أن حازم كان ينتظر صاحب المحل، وعلى الفور بدأ صاحب المحل في ضرب حازم بدون أي مبررات"، متابعة: "حازم اتقتل عشان الأكل زفر".



واسترسلت: بنشكر رجالة وزارة الداخلية على إلقاء القبض على المتهم على الفور، متابعة:" لازم نراعي ربنا ونفتكر دينا يا جماعة ليه نعمل في حد كدا".

