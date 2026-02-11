حارس منزل حازم ضحية مطعم فيصل يكشف تفاصيل مثيرة

خصصت الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة عبر برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، عن قضية إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد أصحاب مطعم شهير.





وكشف سيد، حارس منزل حازم، ضحية واقعة مطعم فيصل، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته، مؤكدًا أن الشاب لقي مصرعه أثناء محاولته التدخل لفض خلاف بين أحد أقاربه وأحد العاملين بمطعم في منطقة اللبيني.

وقال إن أحد أقارب المجني عليه توجه إليه شاكيًا تعرضه لمضايقات من أحد الأشخاص، ما دفع حازم للتدخل بدافع الشهامة ومحاولة إنهاء الخلاف بشكل ودي.



وأوضح أن حازم قرر التوجه بنفسه لاحتواء الموقف وإجراء الصلح بين الطرفين، إلا أن الواقعة انتهت بمقتله، في حادثة أثارت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.



