والدة ضحية جلسة الصلح بفيصل: حق ابني لازم يرجع وأثق في القضاء

قالت الحاجة فايزة علي، والدة حازم ضحية جلسة الصلح في فيصل، إن ابنها كان وحيدها في الحياة وأنها لا تملك سوى الدعاء له بالرحمة، مطالبة باسترداد حقه من المعتدين، ومشددة على ثقتها الكاملة في عدالة الله وعدالة القضاء المصري.

وأضافت باكية في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ ما أصاب قلبها من غدر هؤلاء المعتدين لم يخفف عنه شيء إلا سرعة محاكمتهم، مؤكدة أنها تسعى فقط لإطفاء نار قلبها على ظلم وقع على ابنها دون أن تبتغي أكثر من العدالة.

كما أكدت الحاجة فايزة أن أعمال ابنها الخيرية ومساعدته للناس لم يذهب ثوابها هباءً، وأن الله سيجازيه على حسناته، لكنها تطلب من الحكومة والقضاء العمل على تحقيق العدالة وإنصاف حقه.

وتابعت الحاجة فايزة، أن ابنها كان معروفًا بحسن خلقه وعمله الخيري، وأن ما قام به من إعداد أكياس رمضان للفقراء كان جزءًا من أعماله الإنسانية، مطالبة بضمان ألا تضيع هذه الأعمال الطيبة وأن يُؤخذ حقه من المعتدين.

واختتمت الحاجة فايزة حديثها بالتأكيد على ثقتها في تحرك الحكومة والشرطة والقضاء لاستعادة حق حازم، مؤكدة أنها ستظل ثابتة في السعي للعدل لضمان راحة قلبها وكرامة ابنها حتى النهاية.