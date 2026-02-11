حنان ترك تدعم عبد الرحمن مخلوف من ذوى الهمم فى عرض وطلب برسالة مؤثرة

دعمت الفنانة المعتزلة حنان ترك، الفنان الشاب عبدالرحمن مخلوف، من ذوى الهمم، بعد طرح البوستر الفردى له من مسلسل «عرض وطلب» لـ سلمى أبو ضيف، والمقرر عرضه فى رمضان 2026.

ونشرت حنان ترك صورة لعبدالرحمن مخلوف، عبر خاصية ستورى عبر حسابها الرسمى على “انستجرام”:"عبد الرحمن من ذوي الهمم موهبته و اصراره اكبر من اي تحدي ،فخورة بيك يا عبده،ربنا مديك نور خاص بيبان في كل خطوة بتاخدها ".



مسلسل عرض وطلب من بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية، ويُعرض المسلسل في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

وفي سياق آخر، انتهت سلمى أبو ضيف من تصوير مسلسل بنج كلي الذي يعرض في موسم الـ off season، والعمل من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، سلوى محمد علي، علا رشدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه في إطار الدراما الطبية.

وتنتظر سلمى عرض فيلمي إذما وفيلم ايجي بيست، فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، وهو مأخوذ عن رواية إذما للكاتب محمد صادق.

وفيلم إيجي بيست من بطولة سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، مروان بابلو، والعمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.