سلمى أبو ضيف تقدم شخصية مدرسة في مسلسل عرض وطلب

علقت النجمة سلمى أبو ضيف على مسلسلها عرض وطلب الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2026، قائلة إنها تقوم في العمل، بأداء شخصية هبة وهي مدرسة ويظهر في المسلسل الجانب الشخصي في حياتها.

وأوضحت سلمى أن العمل مختلف وشخصية هبة مكتوبة بشكل جيد والمشروع يلعب على فكرة الصواب والخطأ.

مسلسل عرض وطلب من بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية، ويُعرض المسلسل في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

وفي سياق آخر، انتهت سلمى أبو ضيف من تصوير مسلسل بنج كلي الذي يعرض في موسم الـ off season، والعمل من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، سلوى محمد علي، علا رشدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه في إطار الدراما الطبية.

وتنتظر سلمى عرض فيلمي إذما وفيلم ايجي بيست، فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، وهو مأخوذ عن رواية إذما للكاتب محمد صادق.

وفيلم إيجي بيست من بطولة سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، مروان بابلو، والعمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.