رضوى الشربيني: بصلي ويحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
ركود أم ارتفاع.. ماذا ينتظر السوق العقاري الفترة المقبلة؟| برلماني يجيب
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
سلمى أبو ضيف تقدم شخصية مدرسة في مسلسل عرض وطلب

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
أوركيد سامي

 علقت النجمة سلمى أبو ضيف على مسلسلها عرض وطلب الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2026، قائلة إنها تقوم في العمل، بأداء شخصية هبة وهي مدرسة ويظهر في المسلسل الجانب الشخصي في حياتها.

 وأوضحت سلمى أن العمل مختلف وشخصية هبة مكتوبة بشكل جيد والمشروع يلعب على فكرة الصواب والخطأ.

مسلسل عرض وطلب من بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية، ويُعرض المسلسل في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

 وفي سياق آخر، انتهت سلمى أبو ضيف من تصوير مسلسل بنج كلي الذي يعرض في موسم الـ off season، والعمل من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، سلوى محمد علي، علا رشدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه في إطار الدراما الطبية.

وتنتظر سلمى عرض فيلمي إذما وفيلم ايجي بيست، فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، وهو مأخوذ عن رواية إذما للكاتب محمد صادق.

وفيلم إيجي بيست من بطولة سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، مروان بابلو، والعمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

جانب من المضبوطات
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
الشرقية
