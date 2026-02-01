بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم مع أطباء الصحة العامة بإدارتى الزقازيق و ديرب نجم و بلبيس البيطرية بشن حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع الرقابة التجارية و الرقابة التموينية بديرب نجم بالشرقية.

وأشار إلى أنه أسفرت الحملة عن تحرير (٨)محاضر مخالفة و ضبط ( ٨ طن و ٤٠٠ كجم)لحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة ومصنعات دواجن و أسماك مجهولة المصدر ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

أكد محافظ الشرقية إستمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضه للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.