لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بالإعدام شنقًا على المتهم سعد خميس رزق، جنايني بمدرسة الإسكندرية للغات (ALS)، بعد إدانته بخطف وهتك عرض عدد من تلاميذ المدرسة، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية المؤيد لإعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، ومحمود أحمد الغايش، وبسكرتارية عمرو زكي.

احداث القضية

وتعود وقائع القضية، المقيدة بقسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم بتقدم أربع أسر ببلاغات رسمية ضد أحد العاملين بإحدى المدارس الدولية الشهيرة، يتهمونه بالتعدي الجسدي على أبنائهم داخل حديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم استغل عمله داخل المدرسة واعتدى على ثلاث فتيات وطفل أثناء تواجدهم داخل أسوارها. وبمواجهة المتهم بالبلاغات والتحقيقات، جرى تقنين الإجراءات القانونية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات، وانتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية. وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي، والذي صدر اليوم بالإعدام شنقًا.

حيثيات الحكم

وأكدت المحكمة في حيثياتها جسامة الجرائم المرتكبة وخطورتها على المجتمع، ولا سيما استهداف الأطفال داخل مؤسسة تعليمية، مشددة على أن العقوبة جاءت رادعة وصونًا لأمن المجتمع وحمايةً للنشء.